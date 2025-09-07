Погода подмочила сельское хозяйство лишь в Беларуси
- 7.09.2025, 14:09
Удивительное «совпадение».
В Беларуси по итогам семи месяцев производство в сельском хозяйстве упало на 2,7%. Причиной тому стало холодное лето и более позднее начало сбора урожая по сравнению с предыдущим годом. К тому же в некоторых местностях страны происходят падежи скота.
Однако в других странах Евразийского экономического союза падения в аграрном секторе не произошло, пишет издание «Белорусы и рынок».
В частности, эти факторы не помешали России – здесь сектор подрос на 1,1%. Лидером же союза по приросту стала Армения, где произведено на 7,3% больше сельхозпродукции, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии.
В белорусском животноводстве сократилось производство скота и птицы на убой (-1,1%), в российском же оно немного выросло (+0,3%), а в остальных странах союза рост составил от 1,8% до 5%.
По приросту производства яиц нашу страну обогнала Армения, а молока – Казахстан.