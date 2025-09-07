Atlantic Council: Пекин и Париж — две версии будущего устройства мира 1 7.09.2025, 15:52

На этой неделе мир увидел два резко контрастирующих сценария.

В Пекине прошел 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, завершившийся масштабным военным парадом. На публике впервые вместе появились лидер КНР Си Цзиньпин, Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Фактически это стало попыткой легитимизировать новый мировой порядок, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Тем временем в Париже около тридцати демократических лидеров — от Европы до Японии, Австралии и Канады — собрались, чтобы усилить поддержку Украины и обсудить механизмы гарантий ее суверенитета. Их можно рассматривать как противовес «оси нестабильности», направленный на защиту послевоенной системы международных правил.

Обе встречи объединяло одно — физическое отсутствие США, но их непрерывное присутствие «за кулисами». В Пекине речь шла о создании альтернативы мировому порядку, в котором Америка ослабила лидерство. В Париже — о его сохранении, но с меньшей ролью Вашингтона и большей — Европы.

Президент США Дональд Трамп, ожидаемо не поехавший в Китай, ограничился постом в своей соцсети Truth Social, где пожелал «наилучшего» Си Цзиньпину, Путину и Киму, «сговаривающимся против Америки». В то же время он продолжает полагаться на личную дипломатию, но его критикуют за давление на союзников тарифами, тогда как противники США действуют единым фронтом.

В Париже европейские лидеры показали готовность действовать самостоятельно, но также подчеркнули, что без участия США никакие гарантии безопасности не будут полноценными.

Контраст между Пекином и Парижем ярко демонстрирует нынешний переломный момент — формируются конкурирующие мировые порядки, а роль Америки — главного организатора — не определена.

