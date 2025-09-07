Россию подняли на смех в Сети 5 7.09.2025, 16:29

Российский аналог «Евровидения» стал провалом.

Россия воссоздала старый советский конкурс «Интервидение», но вместо международного шоу получилась бутафория: массовке из числа россиян выдали костюмы иностранцев и велели радоваться громче, чем зрители «Евровидения», сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

После нападения России на Украину РФ выкинули с европейского «Евровидения». Путин решил «отомстить», личным распоряжением возродив конкурирующий конкурс советской эпохи.

Организаторы конкурса «Интервидение» решили показать «поддержку» иностранных делегаций, которые не захотели приехать в Россию. Для этого набрали массовку в Москве и выдали людям флаги, футболки и костюмы разных стран. На Live Арене собрались около 800 человек, среди которых оказалось не более двух десятков настоящих иностранцев. Остальные, сами россияне, играли роль «арабов», «индийцев», «бразильцев» и «сербов». За участие актерам массовки обещали выплатить 6 тысяч рублей.

Декорации под дедовские фантазии

Поводом к возрождению «Интервидения» стала ностальгия Путина. Организаторы бросились выполнять прихоть, осваивая миллиарды на проекте, который никому не нужен.

Запреты и проверки

Каждый «зритель» подписал договор, по которому обязался «не дискредитировать российскую армию» и не демонстрировать «нацистскую символику». Запрещено было и снимать видео. Нарушителям грозили штрафы до 500 тысяч рублей и «разбирательство с юристами». Двух девушек вывели из зала после того, как проверили их телефоны и заставили удалить записи.

При наборе массовки людей предупреждали: нельзя приходить в одежде «жёлтых и голубых тонов». Впрочем некоторых «нарушителей» все же оставили.

«Настоящие арабы» и «китайцы»

На фото и видео переодетые актёры массовки. Один из участников рассказал: «Я здесь по приколу, меня позвали друзья. Хотелось бы, конечно, побывать на настоящем «Евровидении», но раз его нет, посмотрю на это. Хожу и ищу истинных поклонников Шамана, но пока никого не встретил». Другого переодели в арабского шейха, а студентов из Мьянмы - в «китайцев». Мьянма на конкурсе не представлена, но организаторов это не смутило.

«Интервидение» стало очередным спектаклем для внутреннего употребления. Настоящих зрителей нет, искренних эмоций тоже. Только массовка за деньги и костюмы, купленные ради картинки. Россия снова пыталась показать «величие», и снова получилась подделка, пишут соцсети.

