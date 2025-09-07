закрыть
На Донбассе Силы обороны Украины добились значительных успехов

1
  7.09.2025, 16:57
  • 1,198
На Донбассе Силы обороны Украины добились значительных успехов

Освобождено десятки квадратных километров территории.

На Покровском и Добропольском направлениях Силы обороны Украины добились значительных тактических успехов, освободив десятки квадратных километров территории.

Только на Покровском направлении под контроль Украины возвращено 26 кв. км территории. Об этом сегодня, 7 сентября, рассказал

«Что такое 26 кв. км деоккупированной украинской территории? Это в первую очередь украинская армия вернула контроль над населенными пунктами Новоэкономическое и Удачное. Это ключевые населенные пункты, которые дают возможность значительно усилить позиции Сил обороны Украины и не дать возможности оккупантам контроля над ключевой локацией, это трасса Павлоград — Покровск. Кроме того, на Добропольском направлении в ходе успешных действий Сил обороны Украины было деоккупировано семь населенных пунктов. Это позволило значительно стабилизировать ситуацию на данном участке и фактически свести на нет возможности дальнейшего продвижения оккупантов вглубь украинской территории и выхода на административные границы Днепропетровской области», — объяснил Снегирев.

По его словам, также следует отметить, что малые штурмовые группы российских оккупантов, которые прорвались на данных направлениях, сейчас находятся в оперативном окружении, отрезанные от тыловых баз накопления, проводится зачистка местности с целью их уничтожения. Кроме того, армия РФ на Добропольском направлении несет колоссальные потери.

«Только за двое суток активного характера боевых действий потери составили более тысячи личного состава. И что самое примечательное — было захвачено в плен более 50 российских военнослужащих. Это очень серьезное пополнение обменного фонда», — констатировал Дмитрий Снегирев.

