В украинской разведке спрогнозировали, когда закончится война

2
  • 7.09.2025, 18:37
  • 1,180
В украинской разведке спрогнозировали, когда закончится война

Украина прилагает максимум усилий, чтобы война закончилась справедливым миром.

Пока Дональд Трамп верит в возможность переговоров с Путиным, а Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины, в украинской разведке уверены, что война потенциально может закончиться в 2025 году. Но для этого должно совпасть много факторов.

Об этом высказался

В интервью он рассказал, что для этого нужно. Он подчеркнул, что Украина прилагает максимальное количество усилий, чтобы война закончилась более быстрым и справедливым миром.

Что касается факторов, то должна быть не только поддержка внешним давлением на Россию, санкциями и помощью в экономике и оборонке. Украинские силы безопасности должны защищать государство, дипломатия – работать, а общество – поддерживать.

- Для этого должно совпасть много факторов. Усиление давления на государство агрессора, усиление помощи для Украины, оборонной, экономической, другой, усиление давления санкционного, экономического. Более жесткая позиция и наших партнеров. Безусловно, прежде всего это способность украинских сил безопасности и обороны сдерживать врага, отвергать врага, и способностью украинской дипломатии, и, безусловно, готовностью украинского общества дальше держать оборону, дальше защищать собственную страну, - считает Юсов.

