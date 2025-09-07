В украинской разведке спрогнозировали, когда закончится война

В украинской разведке спрогнозировали, когда закончится война2
Украина прилагает максимум усилий, чтобы война закончилась справедливым миром.
Пока Дональд Трамп верит в возможность переговоров с Путиным, а Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины, в украинской разведке уверены, что война потенциально может закончиться в 2025 году. Но для этого должно совпасть много факторов.
Об этом высказался
В интервью он рассказал, что для этого нужно. Он подчеркнул, что Украина прилагает максимальное количество усилий, чтобы война закончилась более быстрым и справедливым миром.
Что касается факторов, то должна быть не только поддержка внешним давлением на Россию, санкциями и помощью в экономике и оборонке. Украинские силы безопасности должны защищать государство, дипломатия – работать, а общество – поддерживать.
- Для этого должно совпасть много факторов. Усиление давления на государство агрессора, усиление помощи для Украины, оборонной, экономической, другой, усиление давления санкционного, экономического. Более жесткая позиция и наших партнеров. Безусловно, прежде всего это способность украинских сил безопасности и обороны сдерживать врага, отвергать врага, и способностью украинской дипломатии, и, безусловно, готовностью украинского общества дальше держать оборону, дальше защищать собственную страну, - считает Юсов.