Трамп готов перейти ко второму этапу санкций и «наказать» Путина

14
  • 7.09.2025, 19:50
  • 3,364
Трамп готов перейти ко второму этапу санкций и «наказать» Путина

Об этом президент США заявил во время брифинга для прессы перед Белым домом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов перейти ко «второму этапу» введения санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время брифинга для прессы перед Белым домом.

В частности, на вопрос журналиста относительно того, готов ли Белый дом ввести санкции против Кремля в наказание российского диктатора Владимира Путина (за массированные удары по Украине), Трамп ответил утвердительно.

«Я готов», - заявил американский президент.

Написать комментарий 14

