Начало новой волны роста доллара?

С началом сентября и осеннего развития финансового рынка обменный курс белорусского рубля преодолел планку в 3 рубля и это может быть началом формирования тренда на ослабление национальной валюты. Каких курсов валют ждать в середине сентября, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для сайта myfin.by.

Доллар закрепляется выше 3 рублей

По итогам первой недели курс доллара на торгах БВФБ поднялся до значений USD/BYN 3,0094. Итого за неделю курс доллара вырос на +1,22%, уменьшение курса по году сократилось до -13,36%. Объём торгов долларом на бирже за неделю составил 54,626, что соответствует среднемесячным значениям.

Обменный курс российского рубля за прошлую неделю вырос на минимальные +0,06%. Курс закрытия торгов в пятницу составил RUB/BYN 3,6995 за 100 российских рублей. К началу года изменение курса рубля практически не изменилось и остаётся +10,35%. А вот объём торгов рублём нем го выше среднего значения с 18 308,150 млн российских рублей.

Таким образом, за прошлую неделю белорусская валюта подешевела ко всей корзине валют Нацбанка и индекс корзины на начало текущей недели 0,1762 пункта.

Российский валютный рынок задает тренд

На российском финансовом рынке прошлая неделя также прошла со знаком плюс в сторону роста курса иностранных валют. Курс доллара США на московском межбанке закрыл пятницу на значении USD/RUB 81,25. Ослабление российского рубля идёт вслед за изменением баланса на валютном рынке. При снижении продажи валют с началом месяца вследствие окончания налогового периода и сокращением предложения со стороны экспортёров (отмена закона об обязательной продаже иностранной валюты) наблюдается рост покупки валюты со стороны импортёров.

Также растёт интерес к валюте на фоне ожидания сентябрьского заседания Банка России и вероятности понижения ключевой ставки. Кроме этого, последние саммиты с участием первых лиц России дают сигналы о вероятности оживления внешнеторговых операций, что также подогревает интерес к валюте.

Вдобавок к этому не забываем, что правительство России ожидает снижения курса рубля для восстановления внешнеторгового баланса и сокращения бюджетного дефицита.

Все эти факторы могут разогнать курс российского рубля до 90-95 рублей за доллар к концу года, а на ближайшую перспективу ближе к 85 рублей за «бакс».

Прогноз на неделю

На мировом финансовом рынке американский доллар в глубоком фиаско. Удручающая статистика рынка рабочей силы в пятницу 5 сентября (количество числа занятых в несельскохозяйственном секторе сократилось до минимальных 22 тысяч) привела к росту основной валютной пары EUR/USD до 1,1757. Цена декабрьского фьючерсного контракта золота на нью-йоркской бирже металлов обновила свой же недавний исторический максимум до $3654 за унцию. Цена спотового золото перешагнула психологический рубеж в $3600 за унцию. Таким образом, цена золота в текущем году бьёт все рекорды доходности и подтверждает инвестиционную привлекательность актива.

На текущей неделе высока вероятность продолжения тренда на смягчение курса белорусского рубля к основным валютам белорусского рынка. Из-за ослабления курса доллара на внебиржевом рынке Форекс возможно более сильное движение вверх курса евро. Обменный курс доллара на белорусском валютном рынке может подняться до USD/BYN 3,035. Российский рубль при этом остаётся вблизи текущих значений.

