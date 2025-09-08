8 сентября — День белорусской воинской славы 8.09.2025, 9:10

Победили в 1514-м — победим и сегодня!

510 лет назад, 8 сентября 1514 года, войска Великого княжества Литовского разгромили армии Московского княжества, превосходившие его почти в три раза.

Битва стала стала переломной во время очередной войны с Московским княжеством, когда его войска пытались захватить территорию современной Беларуси. Одним из главных героев Оршанской битвы был гетман Константин Острожский. Он возглавлял 30-тысячное войско ВКЛ, которое полностью разбило 80-тысячную московскую армию. Князь, староста Брацлавский и Винницкий, воевода Трокский к тому времени провел более пятидесяти успешных сражений против крымских татар.

Основной частью кавалерии командовал Юрий Радзивилл «Геркулес», отдельными отрядами — слуцкий князь Юрий Олелькович и Иван Сапега.

Победа князя Константина Острожского над ратью московских бояр во многом была определена массовым применением огнестрельного оружия, которое для начала 16 века было сенсационным новшеством в военном искусстве.

Тактика Острожского в битве 1514 года под Оршей сочетала последовательные действия сразу трех родов войск. Гетман поставил конкретные задачи для своей пехоты, кавалерии и артилеррии. Последняя сыграла решающую роль в разгроме самонадеянных воевод Ивана Челяднина и Михаила Булгакова-Голицы.

Острожский выставил против московитов три тысячи опытных стрелков, да еще и с пушками. Они били врага не только с фронта, но и с флангов, простреливая весь наступавший боевой порядок насквозь.

Примечательна и подготовка, произведенная гетманом накануне генеральной битвы, когда необходимо было скрытно выставить на позиции пушки. Острожский послал прикрыть переправу орудий легкую кавалерию, которая отогнала московитов от наводимых через реку Днепр мостов.

По ним и прошли возы с артиллерией и боеприпасами. Легкая кавалерия ВКЛ выполнила также заманивающий маневр, после которого, как пишет немецкий путешественник Сигизмунд Герберштейн в известных «Записках о Московии» (1549), московские ратники попали под массированный огонь артиллерии ВКЛ. Сметая первые ряды, артиллеристы Острожского последовательно переносили огонь пушек на цели в глубине московских полков.

Фактически пушкари Острожского своим боевым искусством подготовили решительную контратаку закованной в латы максимилиановского типа тяжелой конницы, наносившей удар копьями в сомкнутой линии. Эти всадники железной стеной прижали разбитых врагов к берегу реки Крапивны, в водах которых потонуло множество воинов Московии.

Победа в Оршанской битве сорвала планы по первому геополитическому разделу Восточной Европы, которые строили московский царь и император Священной Римской империи. По ним Великое княжество Литовское должно было прекратить свое существование в качестве независимого государства, а его земли — отойти к Москве.

В битве под Оршей наша страна отстояла свою независимость. На несколько десятилетий была остановлена агрессия Московского государства. Битва сорвала большой союз Священной Римской империи, Тевтонского ордена, крымских татар и Московского княжества. После нее германский император отказался от союза с Москвой, а вступил в союз с великим князем Литовским и польским королем.

Отмечать 8 сентября как День белоруской воинской славы начали только в конце 1980-х. А в 1992 году в годовщину великой битвы на площади Независимости в Минске белорусские офицеры торжественно приняли присягу на верность родной стране и народу. 8 сентября 1992 года в Минске были приведены к присяге 12 офицеров и 3000 солдат запаса. Спустя очень короткое время присягу на верность Беларуси приняли все армейские части.

Белорусы и сегодня продолжают славные традиции гетмана Острожского и своих предков, сражаясь в составе добровольческих соединений против российской армии в Украине.

Воинскую славу белорусов, добытую под Оршей, ежедневно подтверждают белорусские добровольцы в Украине. Бойцы полка отточили свое мастерство в сражениях на самых сложных участках фронта.

Военные эксперты высоко оценивают военное мастерство и опыт белорусских добровольцев.

«Победили в 1514-м — победим и сегодня!».

