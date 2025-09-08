Константин Острожский: расцвет военного гения белорусов 8.09.2025, 11:37

Чем запомнился великий гетман ВКЛ.

О происхождении рода Острожских есть две версии, по первой, они происходили от Друцких князей, по второй версии, были потомками Туровских князей, пишет vklby.com.

Родителями Константина были его отец Иван Острожский и мать Анастасия Глинская, а родился он приблизительно в 1460-1463 году.

В раннем детстве, Константин со своим старшим братом Михаилом, остаются без отца, который умер приблизительно в 1466 году. Они продолжают жить в своем родовом имении Остроге до 1481 году, в этом году Константин переезжает в Вильно для своего обучения.

Спустя два года Константин Острожский возвращается домой, но не надолго, побыв немного в Остроге, он едет ко двору великого князя на службу. В 1494 году его отправляют с посольством в Москву, просить московского князя Ивана Васильевича отпустить свою дочь Алену, к которой сватался великий князь литовский Александр.

Побыв на княжеской службе, Константин Острожский решил, что это не для него и отправился на Волынь, где участились нападения татар. Его военная карьера началась в 1497 с битвы возле речки Сарота, где он в месте со своим братом Михаилом, разбил татарский загон. В том же 1497 году Острожский участвует в походе великого князя Александра на Молдавию и при возвращении домой, разбивает у Очакова, тысячный отряд татар под командованием сына крымского хана Махмат-Гирея. За что и получает в этом же году, с рук Александра, гетманскую булаву, а так же и различные земельные имения.

В 1500 году Московское княжество пошло войной на ВКЛ, великий князь Александр отправил Острожского на пограничные земли с восьмитысячным отрядом. По дороге в Дорогобуж, на реке Ведрошь, 14 июля его отряд вступил в бой с 40 тысячной армией Москвы, его отряд был полностью разбит, а сам Острожский в месте с другими знатными шляхтичами попал в плен.

На Острожского надели кандалы и посадили в тюрьму, князь Александр пытался через посольство освободить Острожского, но все предложения Иван III отвергнул. Иван III добивался от Острожского его присяги на верность. Шесть лет Острожский отказывал в этом Ивану III, и оставался все это время в кандалах, но 1506 году он согласился присягнуть на верность Ивану III.

Острожского выпустили из тюрьмы и назначили командовать полками на южных границах, но не так просто было сбежать на родину Острожскому, за ним очень внимательно следили, и не для того, что бы снова быть схваченным, он согласился дать присягу Ивану III, он начал ждать удобного момента. Такой момент появился лишь только через год, как его отпустили, в 1507 году. Константин Острожский, под предлогом осмотра полков, выехал из Москвы в Тулу со своим верным слугой. Как только в Москве стало ясно, что Острожский вместо Тулы направился в Литву, за ним выслали погоню, и чуть было не схватили, в одной деревни Острожский задержался в храме, а его слуга пошел дальше, и московские солдаты его и схватили, посчитав его Острожским. Лесами и болотами, Острожский смог в одиночку добраться до границ Литвы, и вернулся домой. По возвращению домой, уже от нового великого князя Сигизмунда Старого, получил назад все свои земли и регалии, а также и гетманскую булаву.

Не успев долго побыть дома в 1508 году, Острожский снова был вынужден отправиться на вновь начавшуюся войну с Москвой, но в этой войне его отряд в боевых действиях не участвовал, он только успел занять, оставленный московскими солдатами Дорогобуж, после чего между ВКЛ и Москвой было заключено перемирие.

Константину Острожскому, снова не удалось долго побывать у себя дома в Остроге, на этот раз, ему пришлось отправиться на войну с крымскими татарами, которые вторглись на территорию ВКЛ. Основное сражение в этой войне произошло 28 апреля 1512 года под Вишневцем. В этой битве, Константин Острожский полностью разбил 24 тысячный загон татар, при этом его войско значительно уступало численностью татарскому загону. После поражения под Вишнявцом, татарский хан Менгли-Гирей, сразу же прислал своих послов к Сигизмунду просить мира, который чуть позже и был заключен.

В следующей войне с Москвой за Смоленск, Константин Острожский внес свое имя в историю великих полководцев, так 8 октября 1514 года в битве под Оршей, он со своим 30 тысячным войском разбил 80 тысячную московскую армию. Эта новость облетела всю Европу, а битва вошла в европейские военные учебники, как пример стратегии боя с меньшим количеством войск.

После победы под Оршей, Острожский оправился с войсками к Смоленску, где часть горожан, во главе епископом Варсанофием, готова была сдать город Острожскому, но он не успел, заговор был раскрыт, а Варсанофия казнили. Придя к Смоленску, Острожский понял, что не успел, и тех шести тысяч солдат, которые остались у него после стремительного перехода и болезней, явно не хватил для штурма, тем более без пушек, которые он оставил, что бы увеличить скорость движения совей армии.

Константин Острожский снимает осаду и возвращается назад, освободив по дороге города Кричев, Мстиславль и Дубровно. Он едет в Вильно, где в честь его знаменитой побед под Оршей, Сигизмунд построил триумфальную арку, и через которою Острожский вошел в город.

После возвращения в Вильно, Острожский не надолго возвращается домой, и потом снова идет в поход на город Апочка, простояв там некоторое время, оставляет город, и идет на помощь Полоцку, который был в осаде, и у горожан почти закончились припасы. Узнав, что к Полоцку идет Константин Острожский, московский войска сняли осаду и ушли.

После этого он возвращается домой, где провел конец 1517 и начало 1518 года, а после отправился в Польшу, где ему выпала честь встречать, на границе, невесту Сигизмунда Бону Сфорца, после чего он вернулся в Литву.

После окончания войны с Москвой в 1522 году, Константин Острожский становится Троцким воеводой и занимает первое место в Раде. В том же 1522 году, умирает его жена, Татьяна Гальшанская, оставив князю Острожскому сына Ивана. Через год он снова женится, его женой стала Александра Слуцкая, которая родила ему дочь Софию и сына Константина.

В 1524 году, во время войны с Крымским ханством, Константин Острожские снова отправляется в военный поход на Очаков, который спустя два дня сдался Острожскому. Следующий военный поход на татар, в 1527 году, был для Острожского последним. Награбив и набрав пленных в Литве, татары возвращались в Крым, и в 40 милях от Киева, на реке Ольшанке, они решили остановиться на отдых. Острожский во главе со своей армией, которая составляла около 3500 солдат, 27 января 1527 года на рассвете, неожиданно напал на 30 тысячное войско. Благодаря неожиданности и тому, что всадники Острожского смогли отрезать татар от их лошадей, победа была на стороне Константина Острожского. Он освободил из татарского плена около 40 тысяч своих соотечественников.

После победы над татарами Сигизмунд снова встречал Острожского в Кракове с почестями и подарками, а придворный летописец Деций, написал книгу о битве на Ольшанке, и издал ее в Нюрнберге на латинском языке. Константин Острожский умер 8 августа 1530 года, и по его завещанию был похоронен в Печерском монастыре.

