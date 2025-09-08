закрыть
США требуют от ЕС прекратить закупку газа в России

  • 8.09.2025, 15:11
США требуют от ЕС прекратить закупку газа в России

Вашингтон считает, что такой вариант будет выгоден и Брюсселю.

Европейские страны должны отказаться от закупок российской нефти и газа, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. Об этом в разговоре с Financial Times сообщил министр энергетики США Крис Райт.

Он подчеркнул, что доходы от экспорта энергоресурсов Россия может использовать для финансирования военной операции. По словам министра, в случае если Европа перестанет покупать российское топливо, это окажет положительное влияние и подтолкнёт США к более агрессивным санкциям.

В качестве альтернативы Райт предложил заменить российские энергоресурсы американским сжиженным природным газом, бензином и другими продуктами. По его словам, это позволит ЕС выполнить условия торгового соглашения с США, согласно которому европейские страны должны закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов до конца 2028 года.

США считают, что такой сценарий выгоден Европе и с экономической точки зрения.

