США требуют от ЕС прекратить закупку газа в России

США требуют от ЕС прекратить закупку газа в России2
- 8.09.2025, 15:11
Вашингтон считает, что такой вариант будет выгоден и Брюсселю.
Европейские страны должны отказаться от закупок российской нефти и газа, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. Об этом в разговоре с Financial Times сообщил министр энергетики США Крис Райт.
Он подчеркнул, что доходы от экспорта энергоресурсов Россия может использовать для финансирования военной операции. По словам министра, в случае если Европа перестанет покупать российское топливо, это окажет положительное влияние и подтолкнёт США к более агрессивным санкциям.
В качестве альтернативы Райт предложил заменить российские энергоресурсы американским сжиженным природным газом, бензином и другими продуктами. По его словам, это позволит ЕС выполнить условия торгового соглашения с США, согласно которому европейские страны должны закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов до конца 2028 года.
США считают, что такой сценарий выгоден Европе и с экономической точки зрения.