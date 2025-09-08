BBC: Одно из самых священных мест в мире превращается в роскошный мегакурорт 8.09.2025, 17:19

Фото: BBC

По преданию, именно здесь Моисей получил Десять заповедей.

Гора Синай, одно из самых священных мест для иудеев, христиан и мусульман, оказалась в центре громкого скандала. Египетские власти реализуют масштабный туристический проект, включающий строительство отелей, вилл, торговых комплексов и новой инфраструктуры рядом с монастырем Святой Екатерины — объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

По преданию, именно здесь Моисей получил Десять заповедей, а также услышал голос Бога из горящего куста. В VI веке здесь был основан монастырь, который до сих пор действует под управлением греческой православной церкви. Однако недавнее решение египетского суда признать участок государственной собственностью вызвало резкую реакцию Афин и церковных иерархов. Архиепископ Афинский Иероним II назвал происходящее «угрозой существованию» монастыря.

Особое недовольство проект вызывает у местного бедуинского племени джебелея, традиционно считавшегося хранителями монастыря. Их дома и туристические лагеря уже разрушены, а на месте кладбища строят парковку. Жители говорят о навязанном сверху «развитии», которое уничтожает их образ жизни.

Фото: BBC

Несмотря на предупреждения ЮНЕСКО о риске утраты уникального природного и духовного ландшафта, работы в долине эль-Раха продолжаются. Египетские власти позиционируют проект как «подарок миру», обещая развитие туризма и сохранение природы.

Фото: BBC

Однако критики утверждают, что строительство грозит разрушить историческое и религиозное наследие, а также окончательно вытеснить бедуинов, как это уже произошло при развитии курортов Красного моря.

Фото: BBC

Монастырь Святой Екатерины пережил полторы тысячи лет потрясений, но теперь перед ним стоит вызов, который может навсегда изменить его окружение и духовное значение места.

