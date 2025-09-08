BBC: Одно из самых священных мест в мире превращается в роскошный мегакурорт
По преданию, именно здесь Моисей получил Десять заповедей.
Гора Синай, одно из самых священных мест для иудеев, христиан и мусульман, оказалась в центре громкого скандала. Египетские власти реализуют масштабный туристический проект, включающий строительство отелей, вилл, торговых комплексов и новой инфраструктуры рядом с монастырем Святой Екатерины — объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).
По преданию, именно здесь Моисей получил Десять заповедей, а также услышал голос Бога из горящего куста. В VI веке здесь был основан монастырь, который до сих пор действует под управлением греческой православной церкви. Однако недавнее решение египетского суда признать участок государственной собственностью вызвало резкую реакцию Афин и церковных иерархов. Архиепископ Афинский Иероним II назвал происходящее «угрозой существованию» монастыря.
Особое недовольство проект вызывает у местного бедуинского племени джебелея, традиционно считавшегося хранителями монастыря. Их дома и туристические лагеря уже разрушены, а на месте кладбища строят парковку. Жители говорят о навязанном сверху «развитии», которое уничтожает их образ жизни.
Несмотря на предупреждения ЮНЕСКО о риске утраты уникального природного и духовного ландшафта, работы в долине эль-Раха продолжаются. Египетские власти позиционируют проект как «подарок миру», обещая развитие туризма и сохранение природы.
Однако критики утверждают, что строительство грозит разрушить историческое и религиозное наследие, а также окончательно вытеснить бедуинов, как это уже произошло при развитии курортов Красного моря.
Монастырь Святой Екатерины пережил полторы тысячи лет потрясений, но теперь перед ним стоит вызов, который может навсегда изменить его окружение и духовное значение места.