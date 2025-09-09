В минской СДЮШОР 29-летний тренер ударил ученика, а затем умер 4 9.09.2025, 11:27

Родители школьников бьют тревогу.

На Onliner обратились родители школьников — учеников Спортивной детской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по водным видам спорта и рассказали: 17 августа неожиданно умер их тренер, у которого накануне произошел инцидент с одним из подопечных.

«Вячеслав Сергеевич ненамеренно ударил Сашу, это был единичный случай. Он признал свою ошибку, принес публичные извинения воспитаннику и его законным представителям. Но администрация школы объявила тренеру выговор и, не ограничившись этим, начала травлю», — писали родители в обращении в госорганы, когда тренер был еще жив и лежал в реанимации БСМП в состоянии комы.

По мнению родителей, именно ситуация вокруг инцидента, «вызвавшая тяжелое нервное потрясение», и привела к таким трагическим последствиям. Руководство спортивной школы видит ситуацию иначе и говорит о возможном избиении ученика, а не о случайном ударе.

По просьбе мамы тренера не указывается его настоящего имени, но для удобства восприятия материала публикуется история с вымышленным (Вячеслав Сергеевич). Имя его ученика, который был участником инцидента, также изменено.

Тот, кто длительно занимался спортом, ездил на сборы и соревнования, наверняка знает: тренер — это, по сути, вторая семья, а иногда и первая, если своя не очень. Длительные поездки, жизнь вдалеке от дома и близких — все это факторы, сближающие людей, порой очень разных. И если ученик находит своего тренера, близкого по духу и стилю общения, ему, можно сказать, повезло.

Родители, обратившиеся в редакцию, уверяют: Вячеслав Сергеевич был именно таким «своим» тренером для воспитанников. Для всех ли? Возможно, и нет.

Слава вырос в семье педагогов: его бабушка была директором школы, мама — заведующей детским садом.

В СДЮШОР Славу еще школьником привел учитель физкультуры и по совместительству тренер по гребле. По его словам, это был «обычный мальчишка, которого нужно было немного подталкивать и направлять по жизни». Также со Славой работал второй тренер — Дмитрий Крук. Последний отличался более жесткой тренерской методикой.

До того, как стать тренером, Слава окончил курс средней школы в училище олимпийского резерва, год работал официантом в ресторане, учредителем которого был кто-то из бывших спортсменов, а затем поступил в университет физкультуры на заочку. «Один год я его даже устраивала к себе в детский сад на полставки работать», — рассказала его мама.

В СДЮШОР по водным видам спорта Слава пришел в сентябре 2014 года, поначалу устроившись мастером по ремонту лодок. Тренировать детей он начал с 2016-го. Учеников набирал сам: ходил по школам и приглашал на греблю, обучал всему с нуля. Впоследствии лучших и перспективных воспитанников Слава отдавал «наверх» своим прежним тренерам — Павлову и Круку, но в последние несколько лет — только Круку, тренировавшему сборную Беларуси.

В прошлом году на юниорском первенстве мира подопечный Вячеслава Сергеевича и Крука стал серебряным призером по гребле на каноэ на дистанции 500 метров. В мире спорта победа воспитанника в соревнованиях такого уровня всегда приносит бонусы его тренерам вне зависимости от того, на каком этапе они с ним занимались. Лично Славе за эту победу в ноябре 2024 года присвоили высшую квалификационную категорию тренера-преподавателя. По сути, дальше все могло пойти по успешному сценарию, но все сложилось иначе.

Инцидент

В декабре 2024-го, почти за полгода до инцидента, после объединения двух школ СДЮШОР по водным видам спорта возглавил Евгений Лукоянов.

В начале июня 2025-го на тренировочной базе школы открылся спортивный лагерь дневного пребывания, в котором находились 183 спортсмена-учащихся. Начальником лагеря был назначен Вячеслав Сергеевич.

Позже родители, выступая в защиту тренера, скажут, что якобы эта нагрузка была для него непосильной и что этим решением новый руководитель школы уже тогда «начал вставлять палки в колеса молодому педагогу». «Назначили, потому что доверяли», — позже скажет в интервью Евгений Лукоянов.

Днем 16 июня 2025 года на тренировочной базе школы проходили внутренние соревнования, в которых ученик Вячеслава Сергеевича, талантливый и перспективный Саша (имя изменено), пришел вторым.

А дальше случилось то, из-за чего и закрутилась вся история: тренер ударил Сашу на глазах других воспитанников. Как именно ударил, мама юного спортсмена рассказать отказалась, а сам тренер в объяснении руководству СДЮШОР заявил, что ударил ребенка «ногой по ноге».

Родители

На следующий день Вячеслав Сергеевич извинился перед воспитанником, написал объяснительную директору школы и заявление на увольнение. Родители учеников были уверены, что заявление было написано под давлением администрации (матери тренер рассказывал, что в момент написания заявления у него отобрали мобильный телефон), поэтому объединились и встали на защиту педагога.

В многочисленных письмах, направленных родителями в Минспорта, главное управление спорта и туризма Мингорисполкома, Белорусскую федерацию гребли, Минское городское объединение профсоюзов и лично главе государства, говорилось, что это был «единичный случай» и «Вячеслав Сергеевич ударил учащегося ненамеренно».

— У меня двое сыновей ходили на греблю к Вячеславу Сергеевичу, — рассказала Ольга. — Сначала старший сын, пока этим летом не поступил в военный вуз, а после и младший, уже восьмиклассник, с первого класса занимался именно у Вячеслава Сергеевича. Он для детей, конечно, был авторитетом, они его слушали, уважали. И если надо было с кем-то из сыновей поговорить, потому что мужа у меня нет, я всегда звонила ему и говорила: «Вячеслав Сергеевич, помогите, поговорите». И не только я к нему обращалась, потому что не у всех детей [речь о воспитанниках] есть папы.

Да, Вячеслав Сергеевич был молодой, но у него все дети с медалями были. Понимаете, у него половина детей учится в школах олимпийского резерва! В прошлом году его воспитанник занял второе место на чемпионате мира среди юниоров. Поэтому все знали: раз пришли дети Вячеслава, значит, это сильные дети.

А теперь, когда его не стало, дети начинают уходить из гребли. Из группы сына (он занимается в средней) это как минимум четыре человека, потому что не смогли заниматься у другого тренера. И ведь уходят и те, кто работал на результат.

— А Вячеслав Сергеевич был жестким тренером?

— Нет, но он был профессионал, знал, где детей можно поощрить, а где подбодрить. На тренировках должна быть дисциплина. Это вода, понимаете? Он по характеру очень спокойный был, интеллигентный, неконфликтный, и я думаю, что в тот день он просто сорвался. Он жил этой греблей. И когда начался конфликт, когда его хотели уволить, я ему говорю: «Вячеслав Сергеевич, да найдете вы себе работу: пойдете в другую школу, и дети за вами пойдут». А он говорит: «Это моя жизнь, дети — моя жизнь, гребля — моя жизнь». Он так не хотел сдаваться, видно было, что дорожил своей работой. Но администрация, к сожалению, не поддержала. А когда его не стало, даже фотографию в фойе школы не поставили, чтобы те воспитанники, которые не успели приехать на похороны, смогли почтить его память.

У администрации школы, кстати, есть заключение педиатра, который осматривал Сашу в день инцидента, 16 июня. Врач поставил следующий диагноз: множественная поверхностная травма в области тазобедренного сустава и бедра, нижней части спины и таза, грудной клетки и живота; поверхностная травма голени. Кроме того, мальчик сфотографировал себя и отправил фото папе.

«Его отец нам потом говорил, что да, кости целы, но весь позвоночник, вся грудь была в гематомах. Это был не единичный удар», — отметил Евгений Лукоянов, когда говорил о причинах, по которым школа вынуждена была начать служебную проверку.

Мы также связались с мамой Саши. Она отказалась комментировать именно сам случай, поскольку «ничего не видела», но подтвердила: инцидент был.

— Я бы не хотела сейчас затрагивать эту тему, потому что, в принципе, до этого ничего подобного не было. В милиции я написала заявление о непривлечении его [тренера] к ответственности.

— Каким тренером был Вячеслав Сергеевич?

— Нормальный, хороший тренер был. Никаких вопросов к нему не было. Воспитывал нормальных парней, готовил их к армии, где надо быть мужиками, а не слабыми, — убеждена мама.

Тут нужно пояснение: родители Саши разведены и проживают раздельно. После того как парня ударил тренер, он позвонил отцу, который на момент инцидента находился в другой стране. Отец, выслушав сына, позвонил и рассказал обо всем заместителю директора СДЮШОР Веронике Винцукевич, а затем обратился еще и письменно через Viber. Это стало поводом для служебной проверки.

Мама тренера

Вячеслав Сергеевич сильно переживал случившееся — это отмечали все, с кем нам удалось поговорить.

— Насколько я поняла со слов Славы, незадолго до соревнований мама Саши попросила его приструнить, потому что у мальчика [начался] подростковый возраст и он уже маме начинал дерзить. А парень-то способный, мог иметь неплохие результаты. И Славу задело, что накануне соревнований он разговаривал с Сашей и рассчитывал, что тот займет одно из призовых мест, а он пришел чуть ли не последний. И вот когда ты в ребенка вкладываешь свой труд, а он никак не реагирует, то это задевает. Я не знаю [что именно произошло], в общем, он его ударил. Факт остается фактом, что он его ударил, — рассказала Onlíner мама тренера.

По ее словам, сын рассказал ей о том, что вынужден был написать заявление на увольнение, хотя конфликт, как тогда казалось, мог быть исчерпан: он извинился перед воспитанником, его родителями и другими учениками.

— Он мне сказал, что объяснил детям, почему так поступил. Говорил им: «Вы ж поймите, я хочу, чтобы вы чего-то достигли».

У Славы тренировались 46 воспитанников, и среди них были дети, которые пришли в греблю для себя, для личного развития, а были и те, кто хотел дальше идти в спорт, достигать каких-то результатов. Но чтобы в спорте достичь чего-то, нужен и более требовательный подход, вот и все.

Дальше, по словам матери, родители воспитанников стали писать письма во все инстанции и Вячеслава Сергеевича вроде как отстояли: ему дали выговор и оставили работать.

Но разбирательство продолжалось, и Слава, по словам его мамы, все чаще стал плохо себя чувствовать, а 26 июля попал в больницу.

— У Славы еще с детства были проблемы с сердцем, и сейчас, например, его вряд ли бы взяли в спорт по медпоказаниям. Но в то время требования были не такие жесткие, и он пошел заниматься греблей, она ему очень нравилась.

Днем 26 июля, это была суббота, Слава пришел домой после тренировки и пожаловался на сильную боль в животе. Сначала мы подумали, что он, может, отравился, съел что-то не то. Боли не прекращались, несмотря на прием обезболивающих, и вечером мы вместе с ним на скрой поехали в БСМП. Конкретного диагноза поначалу не было, врачи скорой даже подозревали аппендицит. Но после обследования Славе поставили диагноз «острый панкреатит» и в тот же вечер прооперировали.

Через пару дней Вячеславу Сергеевичу сделали повторную операцию и ввели в медикаментозную кому. Не приходя в сознание, он умер 17 августа.

— Никто, даже врачи не ожидали, как я поняла, такого стремительного развития заболевания.

— И вы прослеживаете взаимосвязь между стрессовой ситуацией на работе и приступом?

— Понимаете, еще осенью Слава расстался с девушкой и перенес сильный стресс. Не знаю, что у них там случилось, но он очень тяжело переживал этот разрыв, стал чаще болеть простудными заболеваниями. Мне кажется, что после зимы он как-то стал больше болеть, потому что, как говорят, у нас все болезни от нервов. Хотя на Новый год он слетал в Египет — это была его мечта. И ему так понравилось! Говорил, что нырял с аквалангом, поднимался на гору Моисея. Я вот только так и не смогла добиться, все спрашивала его: «Сыночка, какое же ты желание там загадал?» А он мне: «Мама, нельзя говорить». У него еще столько планов было…

Возможные подозрения в употреблении алкоголя мать тренера не подтверждает, подчеркивая, что сын не злоупотреблял спиртными напитками. И об этом говорит не только она, но и коллеги, родители спортсменов-учащихся, с которыми журналисты пообщались.

«Дети никогда его выпившим не видели», — говорила нам Ольга, мама одного из подопечных Вячеслава Сергеевича. Причины, по которым случился приступ, мама тренера называет в совокупности: ослабленный иммунитет, участившиеся в последние полгода простудные заболевания, фастфуд и сильнейший стресс, пережитый накануне из-за угрозы потерять работу.

— Вы бы хотели какого-то разбирательства его случая?

— Нет, уже нет смысла. Ведь сейчас могут говорить все что угодно, а он не сможет возразить. Но мне хотелось бы озвучить свое мнение: я считаю, что нужно относиться друг к другу бережно и уважительно. И даже если есть какие-то вопросы, решать их по-человечески. Да, конечно, в рамках законодательства, но и не забывать о том, что все мы люди.

В администрации школы об инциденте стало известно на следующий день, 17 июня, от отца мальчика: он позвонил заместителю директора Веронике Винцукевич, находясь в тот момент в Польше по работе.

— «Довожу до вашего сведения, что мне поступил телефонный звонок от отца спортсмена-учащегося о том, что тренер-преподаватель [указаны данные Вячеслава] применил физическое, психологическое насилие в отношении его сына. Также отец [указаны данные воспитанника] прислал письмо в сети Viber (письмо прилагается), в котором подробно изложил случившуюся ситуацию о том, что тренер избил его сына за то, что он занял на соревнованиях второе, а не первое место», — зачитывает докладную записку своего зама Евгений Лукоянов, а затем показывает письмо отца мальчика.

В заявлении ситуация описывается более детально: например, отец указывает на «множество ссадин на теле Саши» и упоминает про то, что ранее, во время майских соревнований (28 мая), тренер якобы ударил Сашу в область солнечного сплетения, а также обзывал его нецензурными словами в присутствии других воспитанников.

— Получается, что это был уже второй инцидент после 28 мая, — говорит Евгений Лукоянов. — Опять-таки со слов отца. И мы, естественно, 17 июня проводим служебную проверку. Вызываем тренера — видно было, конечно, что он переживал. Берем объяснения. Он написал: «В связи с соревнованием был на эмоциях и накричал на спортсмена-учащегося, было указано на его ошибки в прохождении дистанции и на тренировках, позволил себе рукоприкладство и ударил его ногой по ноге».

— Как он объяснил майский инцидент?

— Сказал, что этого [удара в солнечное сплетение] не было.

В этот же день, 17 июня, в школу приехала мама Саши и сказала, что претензий к тренеру не имеет. Плюс уже на следующий день женщина написала еще и ходатайство в защиту Вячеслава Сергеевича.

— Действия Вячеслава, и мы ему тогда объясняли это, подпадали под аморальный поступок (пункт 3 статьи 47 Трудового кодекса). И учитывая, что ему 29 лет, совсем молодой парень, плюс ходатайство мамы спортсмена-учащегося, пришли к совместному решению объявить ему выговор, и он написал заявление об увольнении по соглашению сторон (дата увольнения — 4 июля. Прим.). Узнав о том, что тренер написал заявление на увольнение, родители спортсменов-учащихся стали писать во всевозможные инстанции в его защиту, указывая, что директор школы «не поощряет тренера Вячеслава Сергеевича за достижения в спортивной деятельности». Приблизительно 19—20 июля директора СДЮШОР вызывают в Минспорта.

— Четырнадцать обращений! Вы же понимаете, закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» — это серьезный вопрос. Даже если идет положительное обращение, то возникает вопрос. Естественно, Министерство спорта вызвало меня к себе, и там меня спросили: почему я такого хорошего тренера не поощряю? И мне пришлось изложить эту ситуацию. Я взял в министерство все выписки за последние месяцы, показал, что [тренер] поощрялся, премию получал.

— Когда было принято решение об увольнении?

— Решение о расторжении контракта по соглашению сторон было принято не сразу: нужно было разобраться во всей этой ситуации. Потому что 24 июня через электронную систему обращений пришло официальное обращение от отца мальчика. Плюс сам спортсмен-учащийся написал электронное обращение в Министерство спорта и туризма. Кроме того, в этот же день в письменной форме было подано еще одно обращение от матери уже другого воспитанника. И так как и там и там говорилось о рукоприкладстве и в этих заявлениях усматривались признаки правонарушений, согласно требованиям закона об обращениях, мы обязаны были обратиться в соответствующие органы. И уже 26 июня мы направили в РУВД Центрального района данные обращения с сопроводительным письмом для дачи правовой оценки. Мы надеялись получить ответ раньше, до 4 июля (даты, указанной в заявлении об увольнении), но поскольку его не было, а срок по заявлению подошел, то 2 июля был издан приказ, что 4 июля тренер уволен.

Второе обращение, поступившее уже от мамы другого спортсмена-учащегося, касалось ситуации, произошедшей летом 2024 года, когда дети отдыхали в загородном оздоровительном лагере. В нем говорилось, что, когда женщина забирала заболевшего сына из лагеря, она «заметила на его груди множественные синяки».

— Вы знали, что Вячеслав ударил подопечного Сашу?

— Узнал, когда уже приехал со сборов, причем Слава мне ничего не сказал ни в первый день, ни во второй. Уже потом от других тренеров узнаю́: «А ты в курсе, что у Славы проблемы? Он малого избил». А я не в курсе, он мне даже побоялся сказать. Позже признался, что ударил его по ноге, руке. Но чтобы вот прямо избиение — ну, не знаю. Всему есть пределы: какой бы малой ни был, есть красная линия, которую переходить нельзя, и я не верю в то, что Слава ее перешел.

