Названы лучшие смартфоны для покупки в начале 2026-го года

  • 10.01.2026, 22:41
  • 4,616
Названы лучшие смартфоны для покупки в начале 2026-го года

В перечень вошли модели от Google, Apple, Samsung, OnePlus и Nothing.

Популярное издание Tom's Guide составило рейтинг лучших телефонов, которые можно купить в начале 2026 года. Топ разбит по предпочтениям и бюджету, а значит каждый найдет что-то для себя.

Лучшим смартфоном в целом, по версии журналистов, является iPhone 17 Pro Max. У него свежий дизайн, мощный процессор A19 Pro, рекордная автономность для Айфона и тройная система камер 48 Мп. Идеальный выбор для тех, кто хочет «все и сразу».

Google Pixel 9a предлагает лучшее соотношение цены и качества. У телефона яркий дисплей, хорошие камеры с ночным и макро-режимом, целый набор ИИ-функций, а получать обновления он будет до 2032 года.

Лучший выбор среди раскладушек – Galaxy Z Flip 7. Стильный форм‑ фактор, большой внешний дисплей и отличные камеры в компактном корпусе. Идеален тем, кто ценит портативность и нестандартный дизайн.

Кто еще попал в рейтинг

Samsung Galaxy S25 Ultra – лучшая камера среди Android‑ смартфонов.

Google Pixel 10 Pro – самый "умный" смартфон с лучшим в индустрии набором ИИ-функций.

Google Pixel 10 – улучшенный "младший" вариант флагмана с отличным телевиком и хорошим экраном.

OnePlus 15 – рекордная автономность (более 25 часов в тесте) делает этот телефон лидером по работе без подзарядки.

Nothing Phone 3a Pro –необычный дизайн и сбалансированные характеристики.

