Названы лучшие смартфоны для покупки в начале 2026-го года

Названы лучшие смартфоны для покупки в начале 2026-го года2
- 10.01.2026, 22:41
- 4,616
В перечень вошли модели от Google, Apple, Samsung, OnePlus и Nothing.
Популярное издание Tom's Guide составило рейтинг лучших телефонов, которые можно купить в начале 2026 года. Топ разбит по предпочтениям и бюджету, а значит каждый найдет что-то для себя.
Лучшим смартфоном в целом, по версии журналистов, является iPhone 17 Pro Max. У него свежий дизайн, мощный процессор A19 Pro, рекордная автономность для Айфона и тройная система камер 48 Мп. Идеальный выбор для тех, кто хочет «все и сразу».
Google Pixel 9a предлагает лучшее соотношение цены и качества. У телефона яркий дисплей, хорошие камеры с ночным и макро-режимом, целый набор ИИ-функций, а получать обновления он будет до 2032 года.
Лучший выбор среди раскладушек – Galaxy Z Flip 7. Стильный форм‑ фактор, большой внешний дисплей и отличные камеры в компактном корпусе. Идеален тем, кто ценит портативность и нестандартный дизайн.
Кто еще попал в рейтинг
Samsung Galaxy S25 Ultra – лучшая камера среди Android‑ смартфонов.
Google Pixel 10 Pro – самый "умный" смартфон с лучшим в индустрии набором ИИ-функций.
Google Pixel 10 – улучшенный "младший" вариант флагмана с отличным телевиком и хорошим экраном.
OnePlus 15 – рекордная автономность (более 25 часов в тесте) делает этот телефон лидером по работе без подзарядки.
Nothing Phone 3a Pro –необычный дизайн и сбалансированные характеристики.