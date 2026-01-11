Илон Маск выводит в космос секретный военный интернет США 5 11.01.2026, 12:00

Это будет военная версия гражданской сети Starlink.

Компания SpaceX Илона Маска играет ключевую роль в создании новой закрытой спутниковой сети связи для американских вооруженных сил. Речь идет о проекте MILNET — военном спутниковом интернете, который Пентагон разворачивает на базе технологии Starshield, военной версии гражданской сети Starlink, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Министерство обороны США планирует вывести на низкую околоземную орбиту около 480 спутников Starshield. Они образуют так называемую «ячеистую сеть», способную сохранять связь даже в случае вражеского удара. В отличие от традиционных систем, такая сеть меньше зависит от наземных станций, которые считаются уязвимыми в условиях войны.

Изначально Starlink создавался как гражданский интернет-сервис, однако его активное использование украинскими войсками показало стратегическую ценность спутниковой связи. После этого SpaceX переориентировала часть технологий на военные нужды, запустив проект Starshield специально для Пентагона.

Проект MILNET курируется Национальным разведывательным управлением США и реализуется совместно с Космическими силами США. Первый контракт был подписан еще в 2021 году и расширен в 2024-м. Новая сеть станет «магистральным уровнем» для передачи больших объемов данных — разведывательной информации, спутниковых снимков и телеметрии — которые невозможно эффективно передавать через существующие каналы.

Спутники будут оснащены лазерной межспутниковой связью, аналогичные технологии разрабатывает и Китай. Шифрование данных обеспечит Агентство национальной безопасности США.

В Пентагоне считают, что MILNET значительно повысит устойчивость американских вооруженных сил в условиях возможного конфликта великих держав, где космос станет одной из первых арен противостояния. Развертывание системы ожидается уже в ближайшие месяцы.

