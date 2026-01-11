закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Роботы провели поединок в стиле фильма «Живая сталь»

3
  • 11.01.2026, 16:28
  • 4,068
Роботы провели поединок в стиле фильма «Живая сталь»

Еще недавно это казалось фантастикой.

На крупнейшей в мире технологической выставке CES 2026 в Лас-Вегасе зрителям показали то, что еще недавно казалось фантастикой: поединок гуманоидных роботов в стиле фильма «Живая сталь». В демонстрационном бою Ultimate Fighting Robot (UFB) сошлись два человекоподобных робота китайской компании Unitree Robotics, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Роботы выходили на арену BattleBots, наносили удары руками и ногами, иногда теряли равновесие, а за ходом поединка следил настоящий человеческий рефери. Такой формат, по мнению организаторов, должен приблизить роботизированные бои к массовому развлечению в духе ММА, а не просто техно-шоу с ломающимся металлом.

Гуманоидные роботы выступали в перчатках и шлемах, обмениваясь ударами и демонстрируя координацию, сравнимую с бойцами смешанных единоборств. Стоимость одного такого робота составляет около $13,5 тыс., что делает его одним из самых доступных гуманоидов на рынке.

Кроме того, Unitree представила новое поколение — модель H2 ростом 180 см. Робот обладает 31 степенью свободы, мощными приводами и улучшенными руками, что позволяет ему выполнять сложные акробатические и прикладные движения. Поставки H2 клиентам компания планирует начать уже в апреле, делая шаг от экспериментальных разработок к практическому применению гуманоидных роботов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов