Роботы провели поединок в стиле фильма «Живая сталь» 3 11.01.2026, 16:28

4,068

Еще недавно это казалось фантастикой.

На крупнейшей в мире технологической выставке CES 2026 в Лас-Вегасе зрителям показали то, что еще недавно казалось фантастикой: поединок гуманоидных роботов в стиле фильма «Живая сталь». В демонстрационном бою Ultimate Fighting Robot (UFB) сошлись два человекоподобных робота китайской компании Unitree Robotics, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Роботы выходили на арену BattleBots, наносили удары руками и ногами, иногда теряли равновесие, а за ходом поединка следил настоящий человеческий рефери. Такой формат, по мнению организаторов, должен приблизить роботизированные бои к массовому развлечению в духе ММА, а не просто техно-шоу с ломающимся металлом.

Гуманоидные роботы выступали в перчатках и шлемах, обмениваясь ударами и демонстрируя координацию, сравнимую с бойцами смешанных единоборств. Стоимость одного такого робота составляет около $13,5 тыс., что делает его одним из самых доступных гуманоидов на рынке.

Кроме того, Unitree представила новое поколение — модель H2 ростом 180 см. Робот обладает 31 степенью свободы, мощными приводами и улучшенными руками, что позволяет ему выполнять сложные акробатические и прикладные движения. Поставки H2 клиентам компания планирует начать уже в апреле, делая шаг от экспериментальных разработок к практическому применению гуманоидных роботов.

