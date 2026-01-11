закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко после победы на турнире в Брисбене обратилась к украинке Марте Костюк

7
  • 11.01.2026, 18:56
  • 12,420
Соболенко после победы на турнире в Брисбене обратилась к украинке Марте Костюк
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

В матче за титул белоруска победила со счетом 6:4, 6:3.

Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к украинке Марте Костюк после финального матча на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В матче за титул Соболенко победила со счетом 6:4, 6:3 и завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде.

«Прежде всего хочу поздравить Марту и ее команду с невероятным началом сезона. Желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, мы еще много раз встретимся в финалах, чтобы показать великолепный теннис!» — сказала Соболенко после матча.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов