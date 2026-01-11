Соболенко после победы на турнире в Брисбене обратилась к украинке Марте Костюк

Соболенко после победы на турнире в Брисбене обратилась к украинке Марте Костюк7
- 11.01.2026, 18:56
- 12,420
В матче за титул белоруска победила со счетом 6:4, 6:3.
Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к украинке Марте Костюк после финального матча на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).
В матче за титул Соболенко победила со счетом 6:4, 6:3 и завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде.
«Прежде всего хочу поздравить Марту и ее команду с невероятным началом сезона. Желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, мы еще много раз встретимся в финалах, чтобы показать великолепный теннис!» — сказала Соболенко после матча.