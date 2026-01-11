закрыть
11 января 2026, воскресенье
Британия произведет для Украины ракеты с дальностью полета 500 км

4
  • 11.01.2026, 21:08
  • 2,862
Производство Лондон намерен начать в ближайшее веремя.

Великобритания намерена в ближайшее время начать производство для Украины ракет Nightfall, дальность полета которых достигает 300 миль (примерно 500 км). Как сообщает Daily Mail со ссылкой на министра обороны Джона Хили, в настоящее время Министерство обороны Великобритании занимается поиском компаний, который произведут первые три ракеты на общую стоимость 9 млн фунтов стерлингов.

По различным оценкам Nightfall сможет нести до 300 кг взрывчатки и будет чуть тяжелей американской ATACMS. При этом ожидается, что стоит она будет дешевле.

Преимуществом системы, о которой впервые стало известно в августе, называется большая скорость. С момента запуска до прилета, как предполагается, должно пройти не больше 10 минут. При этом экипаж пусковой установки сможет сменить место дислокации в течение пяти минут.

Еще одним достоинством Nighfall называют ее точность. Благодаря наведению при помощи системы GPS погрешность места прилета должна составить не больше пяти метров.

Помимо Nightfall британцы также намерены производить для Украины дроны Octopus, которые должны будут перехватывать российские беспилотники.

