11 января 2026, воскресенье, 23:39
Спрос на iPhone 4 увеличился почти на 1000%

4
  • 11.01.2026, 21:26
  • 7,886
Старый смартфон неожиданно стал популярен в соцсетях из-за «атмосферных» фото.

Старый iPhone 4 неожиданно стал популярен в соцсетях, что спровоцировало ажиотаж на вторичном рынке и заметный рост пользовательского спроса. Об этом сообщает TechRadar.

Для новой аудитории iPhone 4 — это не столько средство связи, сколько эстетический объект и символ ностальгии. Пользователей привлекают компактный корпус, небольшой 3,5-дюймовый экран и ассоциации с «более простой» цифровой эпохой.

Согласно исследованию компании Compare and Recycle, работающей на рынке переработки и повторного использования смартфонов, за последний год количество поисковых запросов в Google по фразе «купить iPhone 4» выросло на 979%. Аналитики связывают эту динамику с модой на использование устаревших устройств в качестве цифровых камер.

Тренд на «винтажную» съемку активно поддерживается соцсетями: хэштег #digicam используется примерно в 350 тыс. роликов в TikTok и около 700 тыс. публикаций в Instagram. Владельцы iPhone 4 отмечают, что его 5-мегапиксельная камера, несмотря на очевидное техническое отставание от современных моделей, включая iPhone 17, ценится за зернистость и характерную «атмосферу» изображения.

