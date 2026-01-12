Иранским дипломатам запретили посещать Европарламент

Иранским дипломатам запретили посещать Европарламент1
На фоне подавления протестов.
Президент Европейского парламента Роберта Мецола объявила запрет на посещение этого учреждения для иранских дипломатов.
Об этом сообщило Politico в понедельник, 12 января.
О запрете говорилось в письме Роберты Мецолы к депутатам Европарламента. Таким образом Европа отреагировала на репрессии иранского режима против участников антиправительственных протестов.
Запрет на посещение для представителей официального Тегерана будет касаться всех зданий Европарламента в Брюсселе и Страсбурге, где проходят основные дебаты, а также его секретариата в Люксембурге.
Как уточняет издание, любого обладателя иранского паспорта будут проверять у дверей, а тем, кто работает на действующий режим, будут отказывать в доступе.
«Народ Ирана может и в дальнейшем полагаться на поддержку, солидарность и действия этого парламента», — отметила в своем письме Роберта Мецола. Ранее она подняла вопрос о возможности новых санкций ЕС в отношении Ирана.
Politico также отмечает, что Евросоюз пытается определиться с тем, какие конкретно меры он может принять в поддержку иранских протестующих, кроме выражения сочувствия. В частности, рассматривается инициатива признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.
Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже более двух недель, несмотря на жесткие меры со стороны властей. Активисты Human Rights Activists News Agency заявили, что в результате насилия, связанного с протестами, погибли уже несколько сотен человек. Более 10 тыс. участников протестов были задержаны.