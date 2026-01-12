закрыть
Иранским дипломатам запретили посещать Европарламент

1
  • 12.01.2026, 23:29
  • 1,272
Иранским дипломатам запретили посещать Европарламент

На фоне подавления протестов.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола объявила запрет на посещение этого учреждения для иранских дипломатов.

Об этом сообщило Politico в понедельник, 12 января.

О запрете говорилось в письме Роберты Мецолы к депутатам Европарламента. Таким образом Европа отреагировала на репрессии иранского режима против участников антиправительственных протестов.

Запрет на посещение для представителей официального Тегерана будет касаться всех зданий Европарламента в Брюсселе и Страсбурге, где проходят основные дебаты, а также его секретариата в Люксембурге.

Как уточняет издание, любого обладателя иранского паспорта будут проверять у дверей, а тем, кто работает на действующий режим, будут отказывать в доступе.

«Народ Ирана может и в дальнейшем полагаться на поддержку, солидарность и действия этого парламента», — отметила в своем письме Роберта Мецола. Ранее она подняла вопрос о возможности новых санкций ЕС в отношении Ирана.

Politico также отмечает, что Евросоюз пытается определиться с тем, какие конкретно меры он может принять в поддержку иранских протестующих, кроме выражения сочувствия. В частности, рассматривается инициатива признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже более двух недель, несмотря на жесткие меры со стороны властей. Активисты Human Rights Activists News Agency заявили, что в результате насилия, связанного с протестами, погибли уже несколько сотен человек. Более 10 тыс. участников протестов были задержаны.

