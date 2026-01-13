закрыть
13 января 2026, вторник, 1:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Илон Маск советует не откладывать деньги на пенсию из-за развития ИИ

  • 13.01.2026, 0:59
Илон Маск советует не откладывать деньги на пенсию из-за развития ИИ

Ни за что платить не придется?

Самый богатый человек мира Илон Маск заявил, что людям не стоит беспокоиться о сбережениях на пенсию. Об этом он сказал в подкасте Moonshots with Peter Diamandis, где обсуждали будущее влияние искусственного интеллекта (ИИ) на экономику.

Об этом пишет Gizmodo.

По словам Маска, развитие ИИ якобы сделает товары и услуги настолько дешевыми, что деньги потеряют прежнее значение. Он посоветовал слушателям: «Не волнуйтесь о том, чтобы откладывать деньги на пенсию через 10 или 20 лет. Это не будет иметь значения».

Маск объяснил свою позицию идеей так называемого «универсального высокого дохода» — ситуации, когда благодаря ИИ каждый человек будет иметь доступ ко всему необходимому без необходимости работать. Ведущий подкаста Питер Диамандис поддержал эту мысль и отметил, что, по его убеждению, ИИ «фактически уберет ценность денег», ведь стоимость труда и интеллекта станет почти нулевой.

В то же время Диамандис отметил, что такая модель возможна только при условии, что люди все равно будут иметь средства для покупки товаров и услуг. Он спросил, означает ли это, что доходы корпораций будут облагаться налогами и перераспределяться государством в виде базового или высокого дохода. Маск прямо на это не ответил и снова вернулся к тезису, что сбережения на пенсию не имеют смысла.

Во время разговора Маск также заявил, что человечество уже находится на пороге так называемой технологической сингулярности. «Мы уже в сингулярности. Мы на вершине американских горок, и сейчас будет спуск», — сказал он. По его словам, искусственный всеобщий интеллект (AGI) может появиться уже в 2026 году, а к 2030-му ИИ, по его мнению, превзойдет интеллект всех людей вместе взятых.

AGI — это гипотетический тип искусственного интеллекта, который способен выполнять любые интеллектуальные задачи на уровне человека или лучше. Маск не впервые делает подобные прогнозы: ранее он заявлял, что AGI может появиться в 2025 году, а еще раньше призывал приостановить развитие ИИ из-за потенциальных рисков.

Сейчас Маск параллельно ведет судебную борьбу за компенсационный пакет в размере 139 миллиардов долларов, несмотря на то что его состояние оценивается примерно в 700 миллиардов долларов. Его заявления о будущем экономики и роли сбережений вызвали активное обсуждение среди слушателей подкаста и в соцсетях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов