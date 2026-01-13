Илон Маск советует не откладывать деньги на пенсию из-за развития ИИ 13.01.2026, 0:59

Ни за что платить не придется?

Самый богатый человек мира Илон Маск заявил, что людям не стоит беспокоиться о сбережениях на пенсию. Об этом он сказал в подкасте Moonshots with Peter Diamandis, где обсуждали будущее влияние искусственного интеллекта (ИИ) на экономику.

Об этом пишет Gizmodo.

По словам Маска, развитие ИИ якобы сделает товары и услуги настолько дешевыми, что деньги потеряют прежнее значение. Он посоветовал слушателям: «Не волнуйтесь о том, чтобы откладывать деньги на пенсию через 10 или 20 лет. Это не будет иметь значения».

Маск объяснил свою позицию идеей так называемого «универсального высокого дохода» — ситуации, когда благодаря ИИ каждый человек будет иметь доступ ко всему необходимому без необходимости работать. Ведущий подкаста Питер Диамандис поддержал эту мысль и отметил, что, по его убеждению, ИИ «фактически уберет ценность денег», ведь стоимость труда и интеллекта станет почти нулевой.

В то же время Диамандис отметил, что такая модель возможна только при условии, что люди все равно будут иметь средства для покупки товаров и услуг. Он спросил, означает ли это, что доходы корпораций будут облагаться налогами и перераспределяться государством в виде базового или высокого дохода. Маск прямо на это не ответил и снова вернулся к тезису, что сбережения на пенсию не имеют смысла.

Во время разговора Маск также заявил, что человечество уже находится на пороге так называемой технологической сингулярности. «Мы уже в сингулярности. Мы на вершине американских горок, и сейчас будет спуск», — сказал он. По его словам, искусственный всеобщий интеллект (AGI) может появиться уже в 2026 году, а к 2030-му ИИ, по его мнению, превзойдет интеллект всех людей вместе взятых.

AGI — это гипотетический тип искусственного интеллекта, который способен выполнять любые интеллектуальные задачи на уровне человека или лучше. Маск не впервые делает подобные прогнозы: ранее он заявлял, что AGI может появиться в 2025 году, а еще раньше призывал приостановить развитие ИИ из-за потенциальных рисков.

Сейчас Маск параллельно ведет судебную борьбу за компенсационный пакет в размере 139 миллиардов долларов, несмотря на то что его состояние оценивается примерно в 700 миллиардов долларов. Его заявления о будущем экономики и роли сбережений вызвали активное обсуждение среди слушателей подкаста и в соцсетях.

