Губернатор призвал россиян готовиться к эвакуации из Белгорода 6 13.01.2026, 15:12

4,346

Электричества не хватит ни людям, ни заводам.

Глава Белгородской области РФ Вячеслав Гладков публично дал понять жителям, что после ответных ударов Украины по энергетической инфраструктуре регион не способен обеспечить людей теплом и электричеством, пишет «Диалог.UA».

Фактически белгородский губернатор намекает, что после поражения двух ТЭЦ россиянам лучше уезжать из региона. Власти открыто обсуждают вывоз населения и признают, что восстановить энергоснабжение в полном объеме невозможно.

«Лучше уехать»

В опубликованных заявлениях губернатор подчеркивает, что речь якобы не идет о срочном бегстве из региона. Однако содержание его слов звучит однозначно: в случае ухудшения ситуации власти не смогут помочь людям.

Фактически региональная власть признает, что не может гарантировать базовые условия жизни. При этом чиновники перекладывают ответственность на самих жителей, предлагая им «понимать последовательность своих действий» на случай масштабных отключений.

Электричества не хватит ни людям, ни заводам

На экстренном совещании с участием всего правительства области Гладков прямо заявил: даже резервная генерация не способна закрыть потребности региона. Это означает, что приоритетов хватит не всем.

Власти уже готовят списки и сценарии, кого и куда будут «перемещать» либо внутри области, либо в другие регионы России. Цена войны возвращается домой Белгородская область сталкивается с кризисом такого масштаба впервые.

Ситуация — наглядный итог политики России, говорят эксперты. Удары по украинской энергетике, которые Кремль называл «ответом» и «давлением», вернулись бумерангом. Теперь уже российские власти публично советуют гражданам спасаться самостоятельно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com