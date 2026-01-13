закрыть
13 января 2026
  13.01.2026, 16:54
Apple бьет рекорды

Это самый быстрорастущий крупный производитель смартфонов в мире.

Компания Apple по итогам прошлого года оказалась самым быстрорастущим крупным производителем смартфонов в мире. Согласно новым данным аналитической компании Counterpoint Research, доля Apple на глобальном рынке достигла 20%, а годовой рост поставок составил 10%, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Как отметил старший аналитик Counterpoint Варун Мишра, рост Apple в 2025 году был обусловлен усилением позиций компании на развивающихся и средних рынках, а также более сбалансированной продуктовой линейкой. Существенную роль сыграл успешный запуск серии iPhone 17 в четвертом квартале, а также стабильно высокие продажи iPhone 16 в Японии, Индии и странах Юго-Восточной Азии. Дополнительным фактором стал отложенный спрос со времен пандемии, когда миллионы пользователей подошли к циклу обновления своих устройств.

В пятерку крупнейших производителей смартфонов в мире вошли:

Apple — 20% рынка

Samsung — 19%

Xiaomi — 13%

Vivo — 8%

Oppo — 8%

Оставшиеся 32% рынка приходятся на десятки региональных и более мелких брендов. В этой группе заметный рост показала компания Google, увеличив поставки на 25% в годовом выражении. Хорошие результаты также продемонстрировал бренд Nothing, позиционирующий себя как инновационный игрок рынка.

Samsung сохранила второе место, однако ее рост оказался более скромным — около 5% за год. При этом три из пяти крупнейших производителей смартфонов — китайские компании, что отражает доминирующую роль Китая как в производстве, так и в поставках устройств.

Прогноз на 2026 год выглядит менее оптимистично. Аналитики предупреждают о возможном замедлении рынка из-за дефицита памяти DRAM и NAND, а также роста цен на компоненты, вызванного приоритетами производителей чипов в пользу дата-центров для ИИ. Тем не менее, лидеры рынка — Apple и Samsung — могут оказаться в более выгодном положении благодаря масштабу и высокой доходности своей продукции.

