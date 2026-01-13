Как Беларусь вовлечена в атаки «Шахедов» по Украине

Как Беларусь вовлечена в атаки «Шахедов» по Украине5
Используется не только воздушное пространство.
Эффективность перехвата российских ударных беспилотников в Украине снижается, в том числе из-за активного использования Россией воздушного пространства Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан.
По его словам, для атак применяются не только маршруты через территорию Беларуси, но и размещённые там электронные средства управления.
«Частично используется воздушное пространство Беларуси и электронные средства, расположенные на её территории. Руководство этого государства, по сути, позволяет российским военным задействовать частотный ресурс, принадлежащий Республике Беларусь, для управления беспилотниками», — отметил эксперт.
Хазан подчеркнул, что это является очередным подтверждением участия Беларуси в вооружённой агрессии против Украины.
«Если управление дронами осуществляется с территории Российской Федерации — это одна ситуация. Если полёт идёт полностью в автоматическом режиме — другая. Но когда управление ведётся из Республики Беларусь — это уже третья, и в таком случае должны применяться иные средства ПВО для уничтожения воздушной цели», — пояснил он.
Кроме того, эксперт указал на ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны.
«Мы понимаем, что у нас нет необходимого объёма средств противодействия. Чтобы сбить 100 воздушных целей, нужно примерно 120 средств поражения, а таких ресурсов сейчас недостаточно», — добавил Хазан.