Космические испытания Индии должны напугать Китай

1,900

Нью-Дели усиливает свои позиции в космосе.

Индия сделала важный шаг в развитии космических технологий, запустив экспериментальный спутник AayuISAT, предназначенный для отработки дозаправки аппаратов непосредственно на орбите. Аппарат был разработан стартапом OrbitAID Aerospace и выведен в космос на ракете PSLV-C62 Индийской организации космических исследований (ISRO), пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Основная цель миссии — продемонстрировать способность Индии продлевать срок службы спутников за счет орбитальной дозаправки, аналогичной дозаправке самолетов в воздухе. Ожидается, что это позволит снизить количество космического мусора и повысить устойчивость национальных спутниковых группировок, критически важных для связи, навигации и безопасности.

В течение года AayuISAT будет тестировать передачу топлива (пропана) в условиях микрогравитации, а также технологии передачи энергии и данных через специальный стыковочный интерфейс. В перспективе OrbitAID планирует запустить «спутник-преследователь», который будет сближаться и стыковаться с AayuISAT, отрабатывая полноценное обслуживание на орбите.

В случае успеха Индия станет четвертой страной в мире после США, России и Китая, освоившей технологию орбитальной дозаправки. Официально проект позиционируется как основа будущей «орбитальной экономики», предполагающей регулярное обслуживание спутников в космосе.

Однако эксперты отмечают, что подобные технологии носят двойное назначение. Возможности сближения и стыковки со спутниками могут быть использованы не только в мирных целях, но и в военных сценариях — включая потенциальные атаки на космические аппараты противника. С учетом того, что Индия уже проводила успешные испытания противоспутникового оружия, новая миссия может существенно укрепить ее влияние в сфере космической безопасности и геополитики.

