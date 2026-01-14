закрыть
14 января 2026, среда, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Путин готов сдать Иран

1
  • 14.01.2026, 16:56
  • 1,228
Bloomberg: Путин готов сдать Иран

У Москвы нет ресурсов и воли к поддержке режима аятолл.

Пока Путин сосредоточен на войне в Украине, его стратегические партнеры по всему миру все чаще ощущают нехватку поддержки со стороны Кремля. За последние 13 месяцев режимы, традиционно опиравшиеся на Москву — от Венесуэлы и Кубы до Сирии и Ирана, — столкнулись с тем, что российская помощь либо запаздывает, либо вовсе отсутствует, птишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Отличный пример — Венесуэла. В Каракасе считают, что многолетнее сотрудничество в сфере безопасности с Россией и Кубой оказалось «бумажным тигром». Захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами стал шоком для венесуэльских элит. По словам источников, власти были разочарованы тем, что российские и кубинские спецслужбы не смогли выявить угрозу, несмотря на публичные сигналы президента США Дональда Трампа о намерении сместить Мадуро.

Иран представляет более серьезную проблему, поскольку сотрудничество России с этой страной значительно глубже, в том числе в военной сфере, заявили источники. При этом Россия может публично поддерживать Иран, но вряд ли будет активно помогать Тегерану из-за ограниченных ресурсов и приоритета завершения войны в Украине.

В прошлом году Иран подвергся ударам со стороны США, и теперь верховный лидер аятолла Али Хаменеи сталкивается с внутренними протестами, которые угрожают его режиму, а также с угрозой новых военных действий США.

Подобные настроения наблюдаются и в других странах. Бывший лидер Сирии Башар Асад был вынужден бежать в Москву после ослабления российской военной поддержки. Куба сталкивается с гуманитарным кризисом, а Иран — с ударами США и масштабными внутренними протестами.

В Кремле, как утверждают источники, приоритетом остается Украина и отношения с Вашингтоном. Это усиливает опасения других союзников России и осложняет перспективы мирного урегулирования, к которому стремится администрация Трампа.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип