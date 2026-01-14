Bloomberg: Путин готов сдать Иран 1 14.01.2026, 16:56

1,228

У Москвы нет ресурсов и воли к поддержке режима аятолл.

Пока Путин сосредоточен на войне в Украине, его стратегические партнеры по всему миру все чаще ощущают нехватку поддержки со стороны Кремля. За последние 13 месяцев режимы, традиционно опиравшиеся на Москву — от Венесуэлы и Кубы до Сирии и Ирана, — столкнулись с тем, что российская помощь либо запаздывает, либо вовсе отсутствует, птишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Отличный пример — Венесуэла. В Каракасе считают, что многолетнее сотрудничество в сфере безопасности с Россией и Кубой оказалось «бумажным тигром». Захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами стал шоком для венесуэльских элит. По словам источников, власти были разочарованы тем, что российские и кубинские спецслужбы не смогли выявить угрозу, несмотря на публичные сигналы президента США Дональда Трампа о намерении сместить Мадуро.

Иран представляет более серьезную проблему, поскольку сотрудничество России с этой страной значительно глубже, в том числе в военной сфере, заявили источники. При этом Россия может публично поддерживать Иран, но вряд ли будет активно помогать Тегерану из-за ограниченных ресурсов и приоритета завершения войны в Украине.

В прошлом году Иран подвергся ударам со стороны США, и теперь верховный лидер аятолла Али Хаменеи сталкивается с внутренними протестами, которые угрожают его режиму, а также с угрозой новых военных действий США.

Подобные настроения наблюдаются и в других странах. Бывший лидер Сирии Башар Асад был вынужден бежать в Москву после ослабления российской военной поддержки. Куба сталкивается с гуманитарным кризисом, а Иран — с ударами США и масштабными внутренними протестами.

В Кремле, как утверждают источники, приоритетом остается Украина и отношения с Вашингтоном. Это усиливает опасения других союзников России и осложняет перспективы мирного урегулирования, к которому стремится администрация Трампа.

