«Доходяги без оружия»: как выглядят уничтоженные в последнее время российские оккупанты 1 15.01.2026, 9:48

3,334

Качество личного снаряжения у противника все больше и больше начинает проседать.

Внешний вид и личное снаряжение российских военных, которых ликвидировали Силы обороны Украины в последнее время, очень низкого уровня.

Боец ВС РФ с нормальным военным снаряжением — это большая редкость, сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс», пишет «Фокус».

«Замечаем в последнее время интересный факт, что 90% всех пораженных и зафиксированных оккупантов — это реально какие-то доходяги без оружия, без средств защиты, с палками или костылями; в некоторых моментах трудно даже было бы понять, что это действительно военнослужащие вооруженных сил какого-то государства», — написал «Алекс».

Он уточнил, что с течением времени таких ситуаций становится все больше и больше.

«Даже по нормальному снаряжению — это уже большая редкость», — отметил украинский защитник.

По его словам, качество личного снаряжения у противника все больше и больше «начинает проседать».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com