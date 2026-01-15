«Доходяги без оружия»: как выглядят уничтоженные в последнее время российские оккупанты1
- 15.01.2026, 9:48
- 3,334
Качество личного снаряжения у противника все больше и больше начинает проседать.
Внешний вид и личное снаряжение российских военных, которых ликвидировали Силы обороны Украины в последнее время, очень низкого уровня.
Боец ВС РФ с нормальным военным снаряжением — это большая редкость, сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс», пишет «Фокус».
«Замечаем в последнее время интересный факт, что 90% всех пораженных и зафиксированных оккупантов — это реально какие-то доходяги без оружия, без средств защиты, с палками или костылями; в некоторых моментах трудно даже было бы понять, что это действительно военнослужащие вооруженных сил какого-то государства», — написал «Алекс».
Он уточнил, что с течением времени таких ситуаций становится все больше и больше.
«Даже по нормальному снаряжению — это уже большая редкость», — отметил украинский защитник.
По его словам, качество личного снаряжения у противника все больше и больше «начинает проседать».