В Беларусь идет сезон 30-градусных морозов

Сегодня была не самая холодная ночь зимы.

Белорусские СМИ неделю кропотливо рекламировали грядущий мороз. Белгидромет вчера объявил «оранжевую ночь» с 14 на 15 января, предупредив, что температура местами может опуститься до –30, пишет «Онлайнер».

На самом деле еще предыдущей ночью, на среду, датчики одной из станций вероломно почувствовали 29,7 градуса — в районе Орши. (После этого оттуда нет новостей.)

Ниже всего температура опустилась в Бобруйском районе — минус 26,1 градуса. Вообще же восточная половина страны переночевала в основном в диапазоне от 16 до 22 мороза.

Примечательно, что к западу от Минска температура принималась резко идти вверх. Пока Бобруйск остывал, на польской границе теплились уже комфортные минус 7. Разброс почти 20 градусов на такой небольшой площади — это повод для слишком интересных побочек.

Ладно, теперь потеплеет? Нет. Скорее всего, оранжевый уровень будет продлен и на следующую ночь. Снова есть вероятность до –30 ночью на востоке. Днем в четверг разброс по стране от –7 на западе до –18 на востоке.

В то же время с запада подползает фронт, который не дает там слишком упасть температуре (в ночь на пятницу всего 10—16 мороза). Но также он может спровоцировать бурные осадки.

Завтра мы расскажем подробнее про более дальнее будущее. Пока просто имейте в виду: там сильные ночные морозы (до –28), дневные разбросы больше чем в 10 градусов и яркое небо.

