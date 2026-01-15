Ракета Ruta Block 2: беглый россиянин разрабатывает ударное оружие для боя с РФ 15.01.2026, 14:26

Она по всем характеристикам значительно превосходит предыдущую версию.

Компания Destinus представила новую крылатую ракету Ruta Block 2, которая по всем характеристикам значительно превосходит предыдущую версию и может использоваться в боевых условиях против российских сил.

Об этом сообщает DEFENSE EXPRESS.

Новая версия крылатой ракеты

Destinus продемонстрировала крылатую ракету Ruta Block 2, кардинально отличающуюся от первой версии, которая ранее больше подходила под определение «ракето-дрон».

Новая ракета оснащена мощной боевой частью, дальностью более 450 км и многофункциональной системой наведения с использованием искусственного интеллекта, способной прорвать эшелонированную систему ПВО даже в условиях активных помех.

Технические характеристики и инновации

Ruta Block 2 получила улучшенный корпус для снижения заметности и сложное крыло, что позволяет запускать ракету как из транспортно-пускового контейнера, так и с под крыла самолета.

Боевая часть превышает 250 кг, а носовая часть оснащена тепловизионной головкой самонаведения, обеспечивающей высокую точность на финальном участке траектории.

Эти решения делают разработку принципиально новой, а не модернизацией предыдущей модели.

Назначение и боевой потенциал

По словам представителей Destinus, новая версия ракеты создавалась с возможностью масштабируемого производства и потенциального применения против российских войск.

При этом компания, основанная Михаилом Кокоричем, покинувшим путинскую Россию, позиционирует разработку как безопасный и эффективный способ защиты от угроз со стороны РФ.

Ruta Block 2 демонстрирует значительный технологический скачок: увеличение массы боевой части, улучшенные аэродинамические характеристики и интеграция ИИ-наведения делают ее одной из самых современных крылатых ракет на рынке и потенциальным инструментом для ударов по российским позициям.

