ИИ может раскрыть настоящих авторов знаменитых картин 1 15.01.2026, 16:11

Алгоритм способен создать «кинетический отпечаток» художника.

Современные технологии искусственного интеллекта могут перевернуть мир искусства. Многие шедевры, которые мы видим в музеях, возможно были приписаны. Об этом предупреждает эксперт по художественному праву Дэниел Новела из Флориды. По его словам, ИИ способен анализировать каждую кисть, движение, давление и скорость мазка, создавая «кинетический отпечаток» художника, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Технология похожа на анализ походки человека, которую уже используют правоохранительные органы для идентификации преступников. Так же алгоритмы ИИ могут сравнивать мазки разных картин, выявляя закономерности и оценивая вероятность принадлежности произведения конкретному художнику. Подобные методы уже применялись для обнаружения подделок: например, алгоритм Art Recognition смог выявить несколько фальшивых картин по единственному снимка.

По оценкам бывшего директора Метрополитен-музея Томаса Ховинга, до 40% выставляемых на продажу картин могут быть подделками. Если ИИ подтвердит ошибки, это повлияет не только на финансовую ценность произведений, но и на доверие к музеям, страховые оценки и туристическую привлекательность.

С другой стороны, технология может стать полезным инструментом для корректировки рынка искусства и предотвращения мошенничества. Однако ИИ может работать и во вред, помогая преступникам создавать еще более убедительные подделки.

В конечном счете, несмотря на анализ ИИ, оценить истинную ценность искусства может только человек — красоту и эмоциональное воздействие шедевров нельзя подделать.

