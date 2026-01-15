Белорусские сигареты пошли в Литву по Неману
- 15.01.2026, 16:59
Контрабанда по воздуху остановилась.
Литовские пограничники перехватили контрабандные сигареты, приплывшие по Неману из Беларуси. На двух «плотах», замаскированных снегом и кусками льда, находилось по 1400 пачек белорусских сигарет. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.
В ночь на 15 января пограничники заставы Друскининкай получили сообщение от коллег с соседней заставы Капчяместис. Те сообщили, что с помощью системы видеонаблюдения наблюдают два подозрительных прямоугольных объекта, плывущих по Неману.
«Пограничный наряд срочно спустил на Неман служебную моторную лодку, догнал один из плывущих объектов и извлек его из воды, а с привлечением другого наряда был выловлен и второй», — рассказали в Службе охраны.
Отметим, ранее контрабандные сигареты шли в Литвы по воздуху — с помощью метеозондов.