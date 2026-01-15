В Казахстане запустят ИИ-имама 15.01.2026, 19:01

Приложение будет давать моментальные ответы на религиозные вопросы.

В Казахстане духовное управление мусульман пообещало внедрить мобильное приложение «Imam AI», работающего на основе технологий искусственного интеллекта. Программу планируют внедрить в 2026 году, сообщил верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

Предполагается, что мобильное приложение будет давать моментальные ответы на религиозные вопросы, опираясь на достоверные источники.

«В соответствии с современными требованиями нам необходимо систематически внедрять возможности искусственного интеллекта в религиозную сферу», - отмечается в сообщении.

По мнению верховного муфтия Казахстана, это поможет не только получить «быстрые и надежные ответы на религиозные вопросы людей», но и снизит нагрузку на духовенство.

В своей новогодней речи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, развитии ИИ-инфраструктуры. Он отметил, что внедрение передовых технологий позволит улучшить потенциал страны во всех сферах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com