15 января 2026, четверг, 19:25
В Казахстане запустят ИИ-имама

  • 15.01.2026, 19:01
Приложение будет давать моментальные ответы на религиозные вопросы.

В Казахстане духовное управление мусульман пообещало внедрить мобильное приложение «Imam AI», работающего на основе технологий искусственного интеллекта. Программу планируют внедрить в 2026 году, сообщил верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

Предполагается, что мобильное приложение будет давать моментальные ответы на религиозные вопросы, опираясь на достоверные источники.

«В соответствии с современными требованиями нам необходимо систематически внедрять возможности искусственного интеллекта в религиозную сферу», - отмечается в сообщении.

По мнению верховного муфтия Казахстана, это поможет не только получить «быстрые и надежные ответы на религиозные вопросы людей», но и снизит нагрузку на духовенство.

В своей новогодней речи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, развитии ИИ-инфраструктуры. Он отметил, что внедрение передовых технологий позволит улучшить потенциал страны во всех сферах.

