15 января 2026, четверг, 20:27
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала НВО по «Гарри Поттеру»

  • 15.01.2026, 20:17
Ханс Циммер

Премьера сериала намечена на 2027 год.

Композитор Ханс Циммер и его музыкальная компания Bleeding Fingers Music напишут саундтрек для нового сериала HBO по «Гарри Поттеру». Об этом сообщила пресс-служба HBO в Instagram.

«Музыкальное наследие «Гарри Поттера» является отправной точкой для композиторов во всем мире, и для нас большая честь присоединиться к такой замечательной команде в проекте такого масштаба»,— передает HBO заявление Ханса Циммера и композиторов Bleeding Fingers Music Кары Тальве и Анже Розман.

Композиторы отметили, что музыка для нового сериала отдаст дань уважения наследию «Гарри Поттера». При этом ее авторы переосмыслят звучание для телевизионного формата. Оригинальную музыку к фильмам написали Джон Уильямс («Философский камень», «Тайная комната», «Узник Азкабана»), Патрик Дойл («Кубок огня»), Николас Хупер («Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка») и Александр Деспла («Дары смерти»).

Ханс Циммер основал Bleeding Fingers в 2013 году. Композиторы из объединения написали музыку к документальному сериалу BBC «Замерзшая планета-2», сериалу Apple TV+ «Доисторическая планета», «Симпсонам» и другим проектам. Ханс Циммер написал саундтреки для более 230 фильмов — художественных, телевизионных, анимационных, документальных, включая «Последнего императора», «Человека дождя», «Код Да Винчи», «Шерлока Холмса» и «Короля-льва». Он также сочинил музыкальное сопровождение для другого сериала HBO «Эйфория» и фильма «Дюна: Часть третья».

Премьера сериала намечена на 2027 год на платформах HBO и HBO Max. Шоу планируют снять в семи сезонах, по числу книг Джоан Роулинг, которая также выступила продюсером проекта.

