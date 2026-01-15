закрыть
Представлен мощный и небольшой компьютер в стиле Dendy

  • 15.01.2026, 21:26
  • 1,244
Представлен мощный и небольшой компьютер в стиле Dendy

Фотофакт.

Китайский производитель ACEMAGIC представил линейку из трех фирменных мини-ПК, среди которых наиболее заметной с точки зрения дизайна стала модель Board 3 Dual-C в стиле ретро приставки Nintendo. Об этом сообщает портал TechPowerUp.

В зависимости от конфигурации ACEMAGIC Board 3 Dual-C оснащается процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 470 с графикой Radeon 890M либо Ryzen AI 9 HX 465 с Radeon 880M. Максимальный объем оперативной памяти достигает 64 ГБ, а система хранения из двух слотов M.2 с поддержкой PCIe 5.0 поддерживает SSD объемом до 4 ТБ каждый. Компактный корпус, визуально отсылающий к NES, имеет габариты 140х128х40,8 мм при объеме всего 0,73 л.

Вторая модель, ACEMAGIC ANK CENTER M1A PRO+, позиционируется как решение для локального запуска и обработки ИИ-моделей. Мини-ПК построен на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 с вычислительной производительностью до 126 TOPS. Устройство поддерживает до 128 ГБ памяти LPDDR5X и оснащается тремя слотами M.2 (PCIe 4.0) для SSD.

Третья новинка бренда пока не получила официального названия и будет выпускаться в двух вариантах. Конфигурация на процессоре Intel Core Ultra X9 388H выполнена в корпусе объемом 0,85 л (147х147х39 мм), поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти и имеет показатель TDP до 65 Вт. Более производительная версия с теплопакетом 120 Вт получила увеличенный корпус высотой 81 мм и общим объемом 1,75 л.

Сроки начала продаж и стоимость новых мини-ПК пока не раскрываются.

