закрыть
15 января 2026, четверг, 22:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

OpenAI запустила онлайн-переводчик на базе ChatGPT

  • 15.01.2026, 22:01
OpenAI запустила онлайн-переводчик на базе ChatGPT

Сервис поддерживает более 50 языков.

Компания OpenAI запустила отдельный онлайн-сервис для перевода текстов ChatGPT Translate, который поддерживает более 50 языков и позиционируется как конкурент Google Translate. Об этом сообщает издание The Verge.

Новый инструмент доступен через веб-интерфейс и по внешнему виду напоминает популярный сервис Google: пользователям предлагаются два текстовых поля для исходного и переведенного текста, а также выбор языков перевода.

При этом функциональность сервисов различается. ChatGPT Translate на данный момент поддерживает перевод текста в браузере на компьютерах, а в мобильной версии также позволяет использовать голосовой ввод. Несмотря на заявления о поддержке изображений, эта возможность пока недоступна. В отличие от Google Translate, сервис OpenAI не позволяет загружать документы, изображения или веб-страницы.

Одной из особенностей ChatGPT Translate стали дополнительные настройки стиля перевода, позволяющие, например, адаптировать текст под деловое общение.

По сути, OpenAI выделила давно доступную в ChatGPT функцию перевода в отдельный продукт, однако пока не выпустила мобильные приложения для iOS и Android и не раскрыла, какая именно модель искусственного интеллекта используется в новом сервисе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип