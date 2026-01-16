закрыть
16 января 2026, пятница
На рынке недвижимости в Минске — серьезные перемены

4
  • 16.01.2026, 11:15
  • 4,804
Сложилась нетипичная ситуация с однушками и квартирами большой площади.

Декабрь вернул рынок недвижимости Минска к привычной активности: сделки снова пошли вверх, а цены продолжили рост. При этом однушки подешевели, а большие квартиры резко подорожали. Об этом сообщают эксперты агентства недвижимости «Авангард», пишет «Зеркало».

После небольшого падения количества сделок в ноябре декабрь показал более привычное значение в более чем 1200 подписанных договоров о продаже. Это на 6,7% больше, чем месяцем ранее.

Между тем по сравнению с декабрем прошлого года сделок было на 7,9% меньше.

Рост средней цены квадратного метра жилья в Минске по-прежнему не останавливается. Новый месяц добавил еще 9 долларов, или 0,5% — до 1972 долларов за квадратный метр. Пока цена не достигла ожидаемых 2000 долларов за квадрат. За год средняя цена выросла на внушительных 366 долларов, или +22,8%.

В декабре средняя цена квадратного метра ощутимо подросла лишь в сегменте трехкомнатных и четырехкомнатных квартир.

Сегмент однокомнатных квартир в декабре потерял 6 долларов от средней цены квадрата по сравнению с ноябрем и составил 2112 доллара за метр. Несмотря на это, более чем 2000 долларов за квадрат в сегменте однушек держится уже четыре месяца.

Сегмент двухкомнатных квартир в декабре заметно просел в цене. 1875 долларов за квадрат, что на 1,4% меньше, чем в ноябре (1901 доллара).

А вот сегменты трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, наоборот, в декабре подросли. Плюс 2,4% для первых и существенный плюс в 10,6% для вторых. Итоговые значения в декабре — 1802 и 1803 доллара соответственно.

В декабре 47% всех сделок прошло с однокомнатными квартирами. Это типичная ситуация для рынка недвижимости Минска.

