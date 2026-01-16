На Луне построят первый отель 7 16.01.2026, 19:11

Сколько стоит номер, который уже можно забронировать?

Состоятельные туристы могут уже забронировать номер в первом отеле на Луне, который компания Galactic Resource Utilization Space из США собирается построить в ближайшем будущем. Сейчас можно внести депозит в размере 1 000 000 долларов, чтобы оказаться в числе первых людей, кто посетит то, что, по утверждению компании, станет первым в истории постоянным сооружением за пределами Земли, пишет Express.

Компания Galactic Resource Utilization Space собирается начать строительство первого лунного отеля в 2029 году, а уже в 2032 году отель сможет принять первых посетителей, которые намерены получить незабываемый опыт отдыха на Луне.

Компания уже открыла бронирование номеров в первом отеле на Луне, и для этого нужно внести 1 миллион долларов. Не сообщается, какая именно продолжительность проживания в отеле покрывает эта сумма, но в любом случае состоятельные космические туристы, вероятно, воспользуются таким предложением.

В заявлении компании говорится, что для строительства первого отеля на Луне будут использовать запатентованную систему жилых модулей и автоматизированный процесс преобразования лунной почвы в прочные конструкции. Строительство начнется после получения необходимых разрешений от регулирующих органов.

Лунный отель будет построен на Земле и доставлен на Луну с помощью посадочного модуля. Это будет надувная конструкция, которая первоначально сможет вместить до четырех человек для многодневного проживания.

После этого планируется создать более масштабную конструкцию с роскошными номерами. На эскизах, демонстрирующих, как может выглядеть расширенный отель, представлены потрясающие комнаты с мягкими стенами, от которых гости смогут отталкиваться в условиях невесомости.

Компания намерена поверх надувных жилых модулей создать конструкции из лунной почвы. Это позволит увеличить вместимость отеля до десяти гостей одновременно.

В заявлении компании сказано, что рассчитанный на 10 лет эксплуатации, лунный отель предлагает виды на местный ландшафт и Землю, а также развлечения, такие как прогулки по поверхности Луны, поездки на лунном автомобиле, гольф и другие виды активного отдыха.

Первыми клиентами отеля, как предполагается, станут участники предыдущих коммерческих космических полетов и богатые молодожены, которые хотят незабываемый медовый месяц.

Основатели компании Galactic Resource Utilization Space считают, что космический туризм является ключевым фактором для полного развития лунной экономики, обеспечивая самый быстрый путь для человечества к межпланетному космическому развитию.

