В Великобритании впервые поднялся в воздух автономный военный вертолет 16.01.2026, 20:45

Он предназначен в том числе для отслеживания подводных лодок.

Британский Королевский флот сообщил, что его первый полноразмерный автономный вертолет, предназначенный для отслеживания подводных лодок и выполнения других рискованных миссий в условиях растущей напряженности в Северной Атлантике, совершил свой первый полет.

Об этом сообщил британский Королевский флот.

Автономный вертолет под названием Proteus успешно завершил короткий тестовый полет.

Разработанный в рамках программы стоимостью 60 млн фунтов (около $80,4 млн), он имел ключевое значение для защиты Великобритании и союзников по НАТО от «изменяющихся угроз» в Северной Атлантике.

Военно-морские силы заявили, что Proteus предназначен для противолодочной войны, морского патрулирования и отслеживания подводных судов.

- Proteus – кардинальное изменение в том, как морская авиация может обеспечить устойчивость, адаптивность и дальность действия, выполняя скучные, грязные и опасные миссии в сложных условиях, не подвергая риску операторов-людей, – сказал Найджел Колман, управляющий директор Leonardo Helicopters.

