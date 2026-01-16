В Великобритании впервые поднялся в воздух автономный военный вертолет
- 16.01.2026, 20:45
Он предназначен в том числе для отслеживания подводных лодок.
Британский Королевский флот сообщил, что его первый полноразмерный автономный вертолет, предназначенный для отслеживания подводных лодок и выполнения других рискованных миссий в условиях растущей напряженности в Северной Атлантике, совершил свой первый полет.
Об этом сообщил британский Королевский флот.
Автономный вертолет под названием Proteus успешно завершил короткий тестовый полет.
Разработанный в рамках программы стоимостью 60 млн фунтов (около $80,4 млн), он имел ключевое значение для защиты Великобритании и союзников по НАТО от «изменяющихся угроз» в Северной Атлантике.
Военно-морские силы заявили, что Proteus предназначен для противолодочной войны, морского патрулирования и отслеживания подводных судов.
- Proteus – кардинальное изменение в том, как морская авиация может обеспечить устойчивость, адаптивность и дальность действия, выполняя скучные, грязные и опасные миссии в сложных условиях, не подвергая риску операторов-людей, – сказал Найджел Колман, управляющий директор Leonardo Helicopters.