Загадочное увольнение ректора: Игорь Стома – тот самый «мерзавец» по версии Лукашенко? 16.01.2026, 22:37

37-летний ректор Гомельского медицинского университета Игорь Стома внезапно оставил свой пост, выразив желание продолжить работать в университете, но уже в другой должности. Его судьбой озабочен сам Лукашенко, пишет «Салідарнасць».

Добровольный уход с высокого поста, на который назначает сам правитель, в Беларуси настолько редок, что Александр Лукашенко обратил на это особое внимание. 15 декабря, назначая новым ректором Гомельского медуниверситета Ирину Назаренко, правитель несколько раз переспросил у нее, а также у главы своей администрации Дмитрия Крутого, по своему ли желанию захотел уйти Игорь Стома.

Услышав утвердительный ответ, Лукашенко предложил поискать ему и другие варианты трудоустройства (например, в Академии наук), а не оставаться в университете, сообщила пресс-служба правителя.

Стал ректором в 32 года. Чем известен Игорь Стома

Игорю Стома 37 лет, он родился в Минске. В 2012-м с отличием окончил БГМУ по специальности «лечебное дело». У врача-инфекциониста и микробиолога ученая степень доктора медицинских наук.

В период с 2013 по 2017 годы Игорь Стома работал врачом в инфекционной больнице в Минске и параллельно преподавал. А во время II Европейских игр, которые проходили в Минске, исполнял обязанности аккредитованного врача.

Стома не раз сотрудничал с западными организациями. В 2017–2018 гг. в рамках программы им. Сенатора Фулбрайта руководил научной группой по изучению кишечного микробиома на базе Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Нью-Йорк, США).

Стома обладатель премии Европейского общества трансплантации клеток крови и костного мозга (2017 г.); премия Общества трансплантации (2016 г.).

На волне протестов, в сентябре 2020-го, Лукашенко назначил Стому ректором Гомельского государственного медицинского университета. Тогда врачу было всего 32 года. Стома стал самым молодым ректором самого молодого медицинского университета.

Уже во время работы ректором врач прошел международную экспертную подготовку в области вакцинологии при поддержке гранта от Университета Женевы и Фонда Мерьё.

Лукашенко подразумевал Стому, когда говорил о «молодых ректорах»?

Осенью 2025-го правитель провел совещание о работе ученых, где выступил с их жесткой критикой. Свое возмущение Лукашенко высказывал также некоторыми «молодыми учеными», которых он назначил ректорами.

— И заявления. Ну, извините меня, послушали так, посмотрели. «Да какая у нас наука? Да нет у нас ни науки, ни образования, ни здравоохранения, ни педагогических. Да, это чепуха. Вот на Западе». А я вот это все читаю и думаю: «Ты мерзавец. Ты где получил образование?», — говорил Лукашенко.

Спустя несколько месяцев после этих слов стало известно, что ректор, который не раз работал за границей, захотел уйти со своего поста. Возможно, это не просто совпадение.

Теперь успокоившийся правитель заявляет, что потерять такого человека, как Стома, нельзя. Мол, «его надо грузить, а он должен везти». Все же Стома не раз демонстрировал лояльность властям.

