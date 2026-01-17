закрыть
17 января 2026, суббота
Санитарный самолет с сыном Кадырова прибыл в Москву

  • 17.01.2026, 8:37
  • 9,466
Санитарный самолет с сыном Кадырова прибыл в Москву
Рамзан и Адам Кадыровы

Вслед за ним — борт главы Чечни.

Санитарный самолет, где может находиться сын главы Чечни Адам Кадыров приземлился в московском аэропорту Внуково. Борт Рамзана Кадырова сел следом за ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы и росСМИ.

«Самолет-госпиталь» Ан-148-100-ЕМ МЧС России, который вылетел сегодня из Грозного после сообщений о ДТП с участием сына Рамзана Кадырова, Адама, приземлился в московском аэропорту Внуково в 01:10 мск, следует из данных FlightRadar.

Вслед за санитарным бортом в Москву стартовал Airbus с бортовым номером RA-73417 компании «РусДжет», связанной с российским экс-депутатом и инвестором Евгением Туголуковым. Как следует из данных утекшей базы погранслужбы ФСБ, именно этим бортом Рамзан Кадыров регулярно летает в ОАЭ последние годы.

Накануне сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в ДТП в Грозном. Известно, что он находится в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что после аварии его планировали реанимировать и доставить в Москву.

Кортеж сына Кадырова двигался на большой скорости в тот момент, когда на дороге возникло препятствие. В результате машины столкнулись друг с другом, вследствие чего несколько человек пострадали.

