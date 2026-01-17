Макрон извинился за солнцезащитные очки на официальном мероприятии

Макрон извинился за солнцезащитные очки на официальном мероприятии1
Политик объяснил, почему вынужден их носить.
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу по вопросу будущего Новой Каледонии в темных очках, сообщает издание Le Parisien. Политик объяснил, что вынужден носить их «некоторое время» из-за незначительной проблемы со здоровьем.
В пятницу на встрече в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии, Макрон появился в синих солнцезащитных очках.
— Прошу простить меня за эти очки, которые связаны с безобидной проблемой, — обратился он к присутствующим. Президент добавил, что будет вынужден носить их какое-то время, и пошутил: «Придется меня так потерпеть».
Днем ранее на военной базе в Истре (департамент Буш-дю-Рон) французский лидер выступал с традиционным новогодним обращением к вооруженным силам. Тогда его правый глаз выглядел налитым кровью.
— Это всего лишь пустяк, — заверил тогда Макрон. Он предложил рассматривать это как отсылку к «глазу тигра» и символ решимости.