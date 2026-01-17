Макрон извинился за солнцезащитные очки на официальном мероприятии 1 17.01.2026, 12:40

Политик объяснил, почему вынужден их носить.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу по вопросу будущего Новой Каледонии в темных очках, сообщает издание Le Parisien. Политик объяснил, что вынужден носить их «некоторое время» из-за незначительной проблемы со здоровьем.

В пятницу на встрече в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии, Макрон появился в синих солнцезащитных очках.

— Прошу простить меня за эти очки, которые связаны с безобидной проблемой, — обратился он к присутствующим. Президент добавил, что будет вынужден носить их какое-то время, и пошутил: «Придется меня так потерпеть».

Днем ранее на военной базе в Истре (департамент Буш-дю-Рон) французский лидер выступал с традиционным новогодним обращением к вооруженным силам. Тогда его правый глаз выглядел налитым кровью.

— Это всего лишь пустяк, — заверил тогда Макрон. Он предложил рассматривать это как отсылку к «глазу тигра» и символ решимости.

Фото: Pool via Reuters

