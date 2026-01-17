Обещал похитить Зеленского — и сам «слег»: что известно об Адаме Кадырове 17.01.2026, 14:40

Сын главы Чечни находится в тяжелом состоянии после ДТП.

Днем 16 января в Грозном (Чеченская Республика) произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором тяжелые ранения получил 18-летний сын главаря Чечни Рамзана Кадырова. По предварительной информации Адам Кадыров в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, откуда его впоследствии транспортировали в Москву.

До аварии сына Кадырова регулярно использовали в абсурдной российской пропаганде, а всего за несколько дней до ДТП он угрожал высшему политическому руководству Украины. OBOZ.UA узнал, что известно об Адаме Кадырове и его роли в российской политике.

Что произошло в Грозном

По данным СМИ, днем 16 января кортеж Адама Кадырова двигался на большой скорости в центре Грозного. По предварительным данным, первая машина, которой мог управлять сам Адам, столкнулась с «внезапным препятствием» или барьером, что привело к массовому столкновению нескольких автомобилей сопровождения.

Сразу после аварии район происшествия и подъезды к республиканской больнице в Грозном были полностью блокированы силовиками. Сообщалось, что вход в больницу закрыли для гражданских лиц, пока там находился сын главаря республики.

Источники сообщали, что он был доставлен в реанимацию в бессознательном состоянии. По данным сервиса Flightradar, из Грозного вылетел борт МЧС Ан-148, который обычно используют для транспортировки тяжелобольных в Москву. Позже некоторые источники сообщили, что Кадыров-младший пришел в сознание и его жизнь вне опасности, однако он остается под наблюдением врачей.

Угрозы в адрес Зеленского

Всего за неделю до ДТП Адам Кадыров публично заявлял, что готов «лично доставить» президента Украины Владимира Зеленского в Грозный «для суда», если получит такой приказ.

Эти заявления широко тиражировались в кремлевских пропагандистских СМИ как свидетельство его «мужества и готовности к большой политике». Параллельно с попытками пропагандистов выставить сына Кадырова как «мужественного политика» в сети появились насмешки из-за очередных угроз от семейства, которое фактически узурпировало власть в Чеченской Республике.

Угрозы в адрес Зеленского были далеко не первыми проявлениями кадыровского «мужества» на словах. Адама Кадырова часто использовали для озвучивания самых радикальных угроз, которые статусным политикам произносить не всегда удобно. Ранее он неоднократно разбрасывался обещаниями «покарать» врагов России.

В целом его фигура послужила инструментом, чтобы показать, что новое поколение семьи Кадыровых настроено еще более радикально, чем предыдущее, и никаких либеральных перемен в регионе ждать не стоит.

Легитимизация внесудебных расправ и «защита веры»

Фигура Адама Кадырова превратилась в один из самых агрессивных инструментов российской и чеченской пропаганды за последние несколько лет. Его использовали для решения сразу нескольких идеологических и политических задач.

Поворотным моментом стало избиение Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, в СИЗО Грозного в 2023 году. Пропаганда использовала этот инцидент, чтобы показать, что «традиционные ценности и религиозные чувства в РФ стоят выше закона».

В свою очередь главарь Чечни Рамзан Кадыров открыто заявил, что гордится поступком сына, а федеральные каналы и провластные блогеры либо хранили молчание, либо транслировали тезис о «справедливом возмездии». В целом пропагандисты послали месседж, что в России можно совершать уголовные преступления, если они подаются как «защита веры».

Конвейер наград и лояльность Кремлю

После избиения человека в СИЗО на Адама Кадырова буквально посыпались ордена и медали от глав различных республик (Татарстан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария). Через награждение подростка главы регионов демонстрировали свою личную лояльность Кадырову и Кремлю.

В результате Адам Кадырова стал своеобразным «дипломатическим инструментом». Его визиты в регионы за очередной медалью символизировали единство «вертикали власти» и отсутствие претензий к методам управления в Чечне.

Кроме того, пропаганда активно начала лепить из Адама Кадырова образ «юного воина» и государственного деятеля, чтобы подготовить почву для передачи власти в будущем.

Бои ММА с «невидимым» нокаутом

Так называемые достижения Адама Кадырова в ММА и единоборствах стали одним из самых ярких примеров того, как в Чечне создавался культ «непобедимого воина» с помощью пропаганды и манипуляций. Роль сына главаря Чечни в спорте вызывает у профессиональных спортсменов и зрителей не восхищение, а иронию, так как почти каждый его «успех» сопровождался громким скандалом.

Когда Адаму было всего 8 лет, он принял участие в турнире Grand Prix Akhmat 2016. Малолетние сыновья Кадырова дрались по «взрослым» правилам: без шлемов, накладок на ноги и в полный контакт. Адам «выиграл» свой бой техническим нокаутом.

Один из самых абсурдных эпизодов произошел на турнире «Время Легенд 6», где Адам Кадыров дрался против Аслана Биттирова. Боец ММА начал активно атаковать Адама и нанес несколько чувствительных ударов. В этот момент судья внезапно остановил бой и начал отсчитывать Биттирову нокдаун, хотя тот твердо стоял на ногах.

В результате Адаму Кадырову вручили «пояс чемпиона», а видео этого боя стало мемом в интернете, так как «победа» выглядела абсолютно подстроенной.

Военная пропаганда

После начала полномасштабной войны РФ против Украины акцент сместился со спорта на «военную подготовку». Адама Кадырова выставляли как лучшего стрелка и лидера спецподразделений. На чемпионатах по тактической стрельбе его команде вручали спецпризы даже тогда, когда по официальным протоколам побеждали другие команды. Сыну главаря Чечни давали медали за «лидерские качества», которые не имели отношения к результатам соревнований.

Поэтому даже в российском сегменте интернета пользователи признают, что «сила» Адама Кадырова держится исключительно на страхе соперников или их финансовой заинтересованности в том, чтобы проиграть сыну главаря республики. При этом единственный случай, когда Кадыров-младший применил силу без вмешательства судей – это избиение безоружного и связанного узами следствия Никиты Журавеля в СИЗО. Именно этот акт насилия пропаганда Чечни попыталась выдать за «настоящий мужской поступок», окончательно заменив спортивные достижения актами внесудебной расправы.

Напомним, Рамзан Кадыров практически отошел от прямого управления республикой по состоянию здоровья. По данным СМИ, ему установили нефростому (катетер, который выводит мочу прямо из почки, минуя мочеточники и мочевой пузырь, в специальный наружный мешок).

