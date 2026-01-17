закрыть
Пленный оккупант раскрыл новые военные планы РФ

  • 17.01.2026, 15:38
  • 2,734
Пленный оккупант раскрыл новые военные планы РФ

Речь идет о трех важных населенных пунктах Донецкой области.

В районе населенного пункта Дроновка на Славянском направлении ежедневно обостряется ситуация. Об этом сообщила в Telegram 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада.

Оккупационная армия страны-агрессора России постоянно накапливает резервы в районе Севера и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве, чтобы захватить Дроновку.

В то же время противник продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады и пытается форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. В дальнейшем оккупанты хотят провести диверсионные и штурмовые действия в тылу позиций 81 ОАЕМБр.

Какую новую цель преследуют оккупанты

Украинские десантники сдерживают попытки врага продвигаться и захватывают в плен оккупантов. Один из них рассказал о планах армии РФ. Одна из новых приоритетных целей на Славянском направлении для противника - это выход к Закитному и Кривой Луке.

«В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому их враг сможет использовать как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки», - добавили военные.

