закрыть
17 января 2026, суббота, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ИИ начинает влиять на геополитику

1
  • 17.01.2026, 16:12
ИИ начинает влиять на геополитику
Фото: YUTTHANA JAIDEE/Getty Images

Алгоритмы искусственного интеллекта станут инструментом стратегии.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году искусственный интеллект (ИИ) станет ключевым фактором мировой политики, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Вот восемь главных тенденций.

1. Массовое «отравление» ИИ

Российские сети, такие как Pravda, создают миллионы статей, рассчитанных на алгоритмы ИИ, а не людей. Эти данные используются для манипуляции выводами ИИ-моделей, создавая риск дезинформации и неверной интерпретации событий. Проблема станет массовой в 2026 году.

2. США продвигают экспорт технологий ИИ

Вашингтон активно продвигает экспорт своей ИИ-инфраструктуры, чтобы противостоять влиянию Китая и закрепить свои стандарты. Партнерства с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими странами усиливают роль США как поставщика глобального ИИ.

3. Глобальное управление ИИ

ООН запускает первый глобальный форум по нормам и координации ИИ. ЕС предлагает строгие регуляции, США — добровольные стандарты, Китай — сотрудничество под государственным контролем. Несмотря на диалог, стратегическое соперничество сохраняется.

4. Гонка США и Китая

Соперничество между США и Китаем за лидерство в ИИ усиливается, при этом страны среднего уровня, например Индия, наращивают возможности благодаря инвестициям и технологиям от американских компаний.

5. ИИ бросает вызов человеческому суждению

ИИ все чаще создает эмоционально заряженный контент, дезинформацию и мемы, влияя на восприятие событий и подрывая доверие к экспертным оценкам.

6. Суверенный ИИ

Страны запускают национальные ИИ-модели, чтобы укрепить экономику, безопасность и независимость, но не все могут создать весь технологический стек самостоятельно — необходимы партнерства.

7. Борьба за ИИ-стеки

Контроль над вычислительной инфраструктурой, облаками и чипами становится глобальной стратегической задачей. США, ЕС и Китай развивают свои стеки, конкурируя за влияние и стандарты.

8. Китай усиливает операции с ИИ

Пекин использует ИИ для непрерывных кампаний дезинформации, особенно против Тайваня, сочетая их с киберактивностью и дипломатической защитой, делая такие операции трудноотслеживаемыми и профессиональными.

Эти тенденции показывают, что ИИ в 2026 году перестанет быть лишь технологией — он станет инструментом стратегии, дипломатии и информационной войны, формируя многополярный и нестабильный мир.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук