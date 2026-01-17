ИИ начинает влиять на геополитику 1 17.01.2026, 16:12

Фото: YUTTHANA JAIDEE/Getty Images

Алгоритмы искусственного интеллекта станут инструментом стратегии.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году искусственный интеллект (ИИ) станет ключевым фактором мировой политики, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Вот восемь главных тенденций.

1. Массовое «отравление» ИИ

Российские сети, такие как Pravda, создают миллионы статей, рассчитанных на алгоритмы ИИ, а не людей. Эти данные используются для манипуляции выводами ИИ-моделей, создавая риск дезинформации и неверной интерпретации событий. Проблема станет массовой в 2026 году.

2. США продвигают экспорт технологий ИИ

Вашингтон активно продвигает экспорт своей ИИ-инфраструктуры, чтобы противостоять влиянию Китая и закрепить свои стандарты. Партнерства с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими странами усиливают роль США как поставщика глобального ИИ.

3. Глобальное управление ИИ

ООН запускает первый глобальный форум по нормам и координации ИИ. ЕС предлагает строгие регуляции, США — добровольные стандарты, Китай — сотрудничество под государственным контролем. Несмотря на диалог, стратегическое соперничество сохраняется.

4. Гонка США и Китая

Соперничество между США и Китаем за лидерство в ИИ усиливается, при этом страны среднего уровня, например Индия, наращивают возможности благодаря инвестициям и технологиям от американских компаний.

5. ИИ бросает вызов человеческому суждению

ИИ все чаще создает эмоционально заряженный контент, дезинформацию и мемы, влияя на восприятие событий и подрывая доверие к экспертным оценкам.

6. Суверенный ИИ

Страны запускают национальные ИИ-модели, чтобы укрепить экономику, безопасность и независимость, но не все могут создать весь технологический стек самостоятельно — необходимы партнерства.

7. Борьба за ИИ-стеки

Контроль над вычислительной инфраструктурой, облаками и чипами становится глобальной стратегической задачей. США, ЕС и Китай развивают свои стеки, конкурируя за влияние и стандарты.

8. Китай усиливает операции с ИИ

Пекин использует ИИ для непрерывных кампаний дезинформации, особенно против Тайваня, сочетая их с киберактивностью и дипломатической защитой, делая такие операции трудноотслеживаемыми и профессиональными.

Эти тенденции показывают, что ИИ в 2026 году перестанет быть лишь технологией — он станет инструментом стратегии, дипломатии и информационной войны, формируя многополярный и нестабильный мир.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com