ИИ начинает влиять на геополитику

ИИ начинает влиять на геополитику1
- 17.01.2026, 16:12
Алгоритмы искусственного интеллекта станут инструментом стратегии.
Эксперты прогнозируют, что в 2026 году искусственный интеллект (ИИ) станет ключевым фактором мировой политики, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Вот восемь главных тенденций.
1. Массовое «отравление» ИИ
Российские сети, такие как Pravda, создают миллионы статей, рассчитанных на алгоритмы ИИ, а не людей. Эти данные используются для манипуляции выводами ИИ-моделей, создавая риск дезинформации и неверной интерпретации событий. Проблема станет массовой в 2026 году.
2. США продвигают экспорт технологий ИИ
Вашингтон активно продвигает экспорт своей ИИ-инфраструктуры, чтобы противостоять влиянию Китая и закрепить свои стандарты. Партнерства с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими странами усиливают роль США как поставщика глобального ИИ.
3. Глобальное управление ИИ
ООН запускает первый глобальный форум по нормам и координации ИИ. ЕС предлагает строгие регуляции, США — добровольные стандарты, Китай — сотрудничество под государственным контролем. Несмотря на диалог, стратегическое соперничество сохраняется.
4. Гонка США и Китая
Соперничество между США и Китаем за лидерство в ИИ усиливается, при этом страны среднего уровня, например Индия, наращивают возможности благодаря инвестициям и технологиям от американских компаний.
5. ИИ бросает вызов человеческому суждению
ИИ все чаще создает эмоционально заряженный контент, дезинформацию и мемы, влияя на восприятие событий и подрывая доверие к экспертным оценкам.
6. Суверенный ИИ
Страны запускают национальные ИИ-модели, чтобы укрепить экономику, безопасность и независимость, но не все могут создать весь технологический стек самостоятельно — необходимы партнерства.
7. Борьба за ИИ-стеки
Контроль над вычислительной инфраструктурой, облаками и чипами становится глобальной стратегической задачей. США, ЕС и Китай развивают свои стеки, конкурируя за влияние и стандарты.
8. Китай усиливает операции с ИИ
Пекин использует ИИ для непрерывных кампаний дезинформации, особенно против Тайваня, сочетая их с киберактивностью и дипломатической защитой, делая такие операции трудноотслеживаемыми и профессиональными.
Эти тенденции показывают, что ИИ в 2026 году перестанет быть лишь технологией — он станет инструментом стратегии, дипломатии и информационной войны, формируя многополярный и нестабильный мир.