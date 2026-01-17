Кремль еще не оправился от шока 1 17.01.2026, 17:23

5,944

Союзник исчез.

Прошло уже две недели с момента захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, однако в Кремле, по всей видимости, до сих пор не оправились от произошедшего. Мадуро — многолетний партнер Москвы и один из символов так называемого «антизападного лагеря» — воспринимался российским руководством как надежный элемент внешнеполитической конструкции Владимира Путина. Об этом пишет журналист и публицист Михаил Зыгарь в своей колонке для Der Spiegel.

Еще год назад венесуэльский лидер приезжал в Россию и присутствовал на трибуне во время парада 9 мая — события, которое в кремлевской символике носит почти сакральный характер.

На фоне этих событий Россия в последние недели продавала нефть Индии примерно по $22 за баррель — почти в три раза ниже средней мировой цены. Фактически речь может идти о реализации сырья на грани себестоимости. Такая ценовая политика делает российскую экономику крайне чувствительной к любым колебаниям на глобальном нефтяном рынке.

При этом, как отмечает Зыгарь, немедленного обрушения российской экономики ожидать не стоит. Доля венесуэльской нефти составляет около 1% мировой добычи, а наращивание ее производства до значимых объемов потребует многих лет и колоссальных вложений. Тем не менее финансовые и ресурсные возможности России для продолжения войны будут постепенно сокращаться, хотя, по оценке автора, Путин все еще способен поддерживать боевые действия еще минимум пару лет.

На протяжении двух десятилетий Москва вкладывала оружие, деньги и политический капитал в режимы Уго Чавеса и Николаса Мадуро, тогда как Китай выдавал Каракасу многомиллиардные кредиты под будущие поставки нефти. Теперь значительная часть этих активов и гарантий фактически перешла под контроль Вашингтона, что усиливает уязвимость Кремля и вынуждает его пересматривать ключевые внешнеполитические и экономические расчеты.

