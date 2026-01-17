Названа самая высокая собака в мире 17.01.2026, 22:25

1,618

Минни — представительница породы немецкий дог.

Огромная собака с ироничной кличкой живет в Норт-Стонингтоне, маленьком городе в американском штате Коннектикут. Недавно Минни, больше похожая на пони или жеребенка, попала в Книгу рекордов Гиннесса: ее посчитали самой крупной собакой в мире (среди самок), пишет «Нож».

Минни — представительница породы немецкий дог. Ее актуальный рост от пола до холки — 97,5 сантиметров.

По словам Кена и Лизы, любящих хозяев собаки, они завели ее, когда та была миниатюрным щенком. Они рассказали, что в какой-то момент Минни начала очень стремительно расти. Так, ей еще не было и года, но она уже весила 16 килограммов.

Кен признался, что они с трудом зафиксировали Минни, чтобы судьи Книги рекордов Гиннесса смогли снять мерки. Для этого хозяева «подкупили ее арахисовым маслом, являющимся одним из ее любимых лакомств».

Лиза, хозяйка Минни, рассказала: «Большинству людей хочется просто погладить ее и посмотреть на нее, потому что они в восторге от ее размера, окраса и от того, какая она красивая».

В конечном итоге обрела известность. При этом собака не зазналась: она все также играет с питомцами соседей, бегает по двору и пытается стащить что-нибудь с хозяйского стола.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com