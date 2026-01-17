закрыть
17 января 2026, суббота
Названа самая высокая собака в мире

  • 17.01.2026, 22:25
  • 1,618
Минни — представительница породы немецкий дог.

Огромная собака с ироничной кличкой живет в Норт-Стонингтоне, маленьком городе в американском штате Коннектикут. Недавно Минни, больше похожая на пони или жеребенка, попала в Книгу рекордов Гиннесса: ее посчитали самой крупной собакой в мире (среди самок), пишет «Нож».

Минни — представительница породы немецкий дог. Ее актуальный рост от пола до холки — 97,5 сантиметров.

По словам Кена и Лизы, любящих хозяев собаки, они завели ее, когда та была миниатюрным щенком. Они рассказали, что в какой-то момент Минни начала очень стремительно расти. Так, ей еще не было и года, но она уже весила 16 килограммов.

Кен признался, что они с трудом зафиксировали Минни, чтобы судьи Книги рекордов Гиннесса смогли снять мерки. Для этого хозяева «подкупили ее арахисовым маслом, являющимся одним из ее любимых лакомств».

Лиза, хозяйка Минни, рассказала: «Большинству людей хочется просто погладить ее и посмотреть на нее, потому что они в восторге от ее размера, окраса и от того, какая она красивая».

В конечном итоге обрела известность. При этом собака не зазналась: она все также играет с питомцами соседей, бегает по двору и пытается стащить что-нибудь с хозяйского стола.

