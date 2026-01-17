закрыть
Макрон обещает ответ ЕС на тарифы Трампа

  • 17.01.2026, 22:55
  • 1,284
Президент Франции заявил, что «Европу нельзя запугать».

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении 10-процентных пошлин на экспорт против Дании и других европейских стран являются недопустимыми и неприемлемыми, написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х.

«Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с подобными ситуациями», — написал он.

Он добавил, что в случае подтверждения данных о введении пошлин, европейские страны дадут единый и скоординированный ответ, обеспечив защиту европейского суверенитета.

Как писал сайт Charter97.org, США вводят дополнительные импортные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Причиной стали выступления этих стран против идеи аннексии Гренландии Соединёнными Штатами.

