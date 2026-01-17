Макрон обещает ответ ЕС на тарифы Трампа
- 17.01.2026, 22:55
Президент Франции заявил, что «Европу нельзя запугать».
Угрозы президента США Дональда Трампа о введении 10-процентных пошлин на экспорт против Дании и других европейских стран являются недопустимыми и неприемлемыми, написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х.
«Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с подобными ситуациями», — написал он.
Он добавил, что в случае подтверждения данных о введении пошлин, европейские страны дадут единый и скоординированный ответ, обеспечив защиту европейского суверенитета.
Как писал сайт Charter97.org, США вводят дополнительные импортные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Причиной стали выступления этих стран против идеи аннексии Гренландии Соединёнными Штатами.
France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026
It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine…