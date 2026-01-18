Трамп неожиданно выставил прайс странам за постоянное членство в «Совете мира» 18.01.2026, 8:45

Финансовый взнос должен быть не менее 1 млрд долларов.

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает странам, которые стремятся получить постоянное место в новосозданном Совете мира, сделать финансовый взнос в размере не менее 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно документу, Трамп должен стать первым главой Совета мира и лично определять круг приглашенных к членству государств. Решения в рамках организации будут приниматься большинством голосов, при этом каждое государство-член будет иметь один голос. В то же время все решения будут подлежать утверждению главы совета.

Проект устава также предусматривает, что государства-члены будут занимать свои места сроком до трех лет с возможностью восстановления по решению главы. В то же время это ограничение не будет распространяться на страны, которые в течение первого года после вступления устава в силу внесут в Совет мира более 1 млрд долларов наличными средствами.

В документе Совет мира описывают как международную организацию, целью которой является содействие стабильности, восстановление законного управления и обеспечение длительного мира в регионах, пострадавших от конфликтов или находящихся под угрозой их возникновения. Организация официально заработает после того, как по меньшей мере три государства согласятся присоединиться к уставу.

Проект также предоставляет американскому лидеру полномочия утверждать официальную символику организации, в частности ее печать. Белый дом пока не предоставил официальных комментариев по инициативе.

Идея создания Совета мира вызвала беспокойство среди критиков, которые считают, что Трамп может пытаться сформировать альтернативу или конкурента Организации Объединенных Наций, которую он неоднократно критиковал в прошлом.

По данным Bloomberg, президент США уже пригласил ряд мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни, присоединиться к Совету мира по вопросам послевоенного урегулирования в секторе Газа. Эта структура должна функционировать в рамках более широкой архитектуры нового Совета мира.

В то же время инициатива подверглась критике со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что параметры такого плана не были предварительно согласованы с израильской стороной.

По словам источников, несколько европейских стран также получили приглашение присоединиться к Совету мира. В то же время проект устава может предусматривать, что контроль над финансовыми средствами организации будет оставаться за главой совета, что вызывает серьезные возражения среди потенциальных участников. Некоторые государства уже выступают против предложенного документа и работают над совместными шагами для блокирования инициативы.

Согласно проекту, Совет мира должен проводить голосующие заседания минимум раз в год, а также в дополнительные сроки и в местах, которые будет определять председатель. Повестка дня также будет формироваться по его согласованию. Отдельно предусмотрены регулярные консультационные заседания исполнительного совета без права голоса, которые должны проходить не реже одного раза в квартал.

Кроме того, Трамп получит полномочия отстранять государства от членства в Совете мира, однако такое решение может быть заблокировано двумя третями голосов стран-участниц. Также в уставе указано, что глава совета в любой момент должен назначить своего преемника.

Напомним, 16 января Белый дом объявил, кто войдет в состав Совета мира со стороны США.

Как известно, 15 января Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, который будет заниматься контролем за послевоенным управлением сектора Газа.

Также стало известно, что у Трампа планируют создать Совет мира по образцу Газы, который бы занимался вопросом войны в Украине.

