В Варшаве стартовало одно из крупнейших технологических мероприятий в Европе
- 10.06.2026, 13:59
Главной темой стала энергия и раскрытие потенциала женщин в сфере технологий.
В выставочном центре EXPO XXI в Варшаве открылась восьмая по счету конференция по новым технологиям Women in Tech Summit 2026, организованная образовательным фондом Perspektywy, сообщает «Польское радио».
Исполнительный директор фонда Эльжбета Выраз подчеркнула, что главной темой нынешнего форума Women in Tech Summit стала энергия и раскрытие потенциала женщин в сфере технологий.
«Мы хотим пробуждать интерес и любовь к технологиям, инженерии и изменению мира. А менять мир можно в том числе с помощью технологий. Технологиям нужны женщины — именно этому посвящено наше мероприятие. Мы стремимся высвободить эту энергию и передать ее дальше, чтобы мир менялся к лучшему. Женщины по-прежнему недостаточно представлены в сфере технологий и инженерии, хотя являются огромным и очень ценным ресурсом. Мы хотим, чтобы их было как можно больше не только в технологических профессиях, но и на руководящих должностях. Женщины часто обладают целостным, комплексным взглядом на проблемы, а это помогает создавать технологии, которые будут более дружественными к окружающей среде, обществу и людям», — подчеркнула Эльжбета Выраз.
Конференция продлится до 11 июня. На пяти сценах и в девяти тематических зонах пройдут лекции, дискуссии с экспертами и мастер-классы, посвященные современным технологиям и инновациям.
В прошлом году в Women in Tech Summit приняли участие более 13 тысяч человек из 88 стран мира. В этом году организаторы говорят о сопоставимой посещаемости.