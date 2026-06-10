В Варшаве стартовало одно из крупнейших технологических мероприятий в Европе 10.06.2026, 13:59

Логотип Women in Tech Summit 2026

Фото: материалы для прессы/рекламные материалы

Главной темой стала энергия и раскрытие потенциала женщин в сфере технологий.

В выставочном центре EXPO XXI в Варшаве открылась восьмая по счету конференция по новым технологиям Women in Tech Summit 2026, организованная образовательным фондом Perspektywy, сообщает «Польское радио».

Логотип Women in Tech Summit 2026

Фото: материалы для прессы/рекламные материалы

Исполнительный директор фонда Эльжбета Выраз подчеркнула, что главной темой нынешнего форума Women in Tech Summit стала энергия и раскрытие потенциала женщин в сфере технологий.

«Мы хотим пробуждать интерес и любовь к технологиям, инженерии и изменению мира. А менять мир можно в том числе с помощью технологий. Технологиям нужны женщины — именно этому посвящено наше мероприятие. Мы стремимся высвободить эту энергию и передать ее дальше, чтобы мир менялся к лучшему. Женщины по-прежнему недостаточно представлены в сфере технологий и инженерии, хотя являются огромным и очень ценным ресурсом. Мы хотим, чтобы их было как можно больше не только в технологических профессиях, но и на руководящих должностях. Женщины часто обладают целостным, комплексным взглядом на проблемы, а это помогает создавать технологии, которые будут более дружественными к окружающей среде, обществу и людям», — подчеркнула Эльжбета Выраз.

Конференция продлится до 11 июня. На пяти сценах и в девяти тематических зонах пройдут лекции, дискуссии с экспертами и мастер-классы, посвященные современным технологиям и инновациям.

В прошлом году в Women in Tech Summit приняли участие более 13 тысяч человек из 88 стран мира. В этом году организаторы говорят о сопоставимой посещаемости.

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