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Некоторых белорусских водителей призвали остаться дома

  • 10.06.2026, 14:05
  • 1,086
Некоторых белорусских водителей призвали остаться дома
Фото: onliner

Все из-за погоды.

Министерство внутренних дел Беларуси обратилось к водителям с рекомендацией по возможности отказаться от поездок в ближайшие дни из-за установившейся жаркой погоды. Соответствующее предупреждение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В МВД отметили, что особенно внимательно к своему самочувствию следует относиться метеозависимым людям, а также тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По данным ведомства, высокая температура способствует быстрой утомляемости, снижению концентрации внимания и замедлению реакции за рулем. Кроме того, жара может вызывать головокружение, слабость, сонливость и общее ухудшение самочувствия.

В связи с этим водителям советуют по возможности отказаться от управления автомобилем. Если поездка необходима, рекомендуется иметь при себе необходимые лекарственные препараты и внимательно следить за своим состоянием.

«В таких условиях всем участникам дорожного движения важно постоянно контролировать свое самочувствие. Необходимо пить больше воды и по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы — с 12:00 до 16:00», — подчеркнули в МВД.

Также в ведомстве напомнили о недопустимости оставлять детей в закрытом автомобиле даже на короткое время. Под воздействием солнечных лучей температура в салоне стремительно повышается и уже через 15–20 минут может стать опасной для жизни.

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