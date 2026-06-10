Питерский депутат: Путин начал СВО, но все пошло не так

Питерский депутат: Путин начал СВО, но все пошло не так9
- 10.06.2026, 13:48
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Политик предложил официально обратиться к главе Кремля с просьбой начать ядерную войну.
Российские политики и маргинальные деятели в очередной раз прибегают к ядерному шантажу и призывам к массовому уничтожению украинцев, пытаясь найти выход из военного тупика, в который Кремль загнал себя сам.
Цензор.НЕТ, с очередной агрессивной инициативой во время выступления в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступил бывший руководитель российской партии «Социальная защита» Виктор Перов.
В своей речи Перов не только озвучил стандартные пропагандистские штампы о «русофобии», но и открыто признал полный крах первоначальных планов Кремля по быстрому захвату Украины.
Из-за неспособности российской армии достичь поставленных целей обычным вооружением, политик предложил депутатам официально обратиться к Владимиру Путину с просьбой начать ядерную войну.