Питерский депутат: Путин начал СВО, но все пошло не так 9 10.06.2026, 13:48

3,858

Политик предложил официально обратиться к главе Кремля с просьбой начать ядерную войну.

Российские политики и маргинальные деятели в очередной раз прибегают к ядерному шантажу и призывам к массовому уничтожению украинцев, пытаясь найти выход из военного тупика, в который Кремль загнал себя сам.

Цензор.НЕТ, с очередной агрессивной инициативой во время выступления в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступил бывший руководитель российской партии «Социальная защита» Виктор Перов.

В своей речи Перов не только озвучил стандартные пропагандистские штампы о «русофобии», но и открыто признал полный крах первоначальных планов Кремля по быстрому захвату Украины.

Из-за неспособности российской армии достичь поставленных целей обычным вооружением, политик предложил депутатам официально обратиться к Владимиру Путину с просьбой начать ядерную войну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com