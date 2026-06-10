закрыть
10 июня 2026, среда, 14:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Питерский депутат: Путин начал СВО, но все пошло не так

9
  • 10.06.2026, 13:48
  • 3,858
Питерский депутат: Путин начал СВО, но все пошло не так

Политик предложил официально обратиться к главе Кремля с просьбой начать ядерную войну.

Российские политики и маргинальные деятели в очередной раз прибегают к ядерному шантажу и призывам к массовому уничтожению украинцев, пытаясь найти выход из военного тупика, в который Кремль загнал себя сам.

Цензор.НЕТ, с очередной агрессивной инициативой во время выступления в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступил бывший руководитель российской партии «Социальная защита» Виктор Перов.

В своей речи Перов не только озвучил стандартные пропагандистские штампы о «русофобии», но и открыто признал полный крах первоначальных планов Кремля по быстрому захвату Украины.

Из-за неспособности российской армии достичь поставленных целей обычным вооружением, политик предложил депутатам официально обратиться к Владимиру Путину с просьбой начать ядерную войну.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко